Evo koliko Ivo Sanader duguje državi: U pitanju su milijuni

Bivši premijer Ivo Sanader prije pet dana je iz Kaznionice u Lipovici stigao kući u Zagreb. Od 18-godišnje zatvorske kazne, koliko je dobio za tri afere u kojima je pravomoćno osuđen, izdržao je dvije trećine. Županijski sud u Sisku pustio ga je na uvjetnu slobodu budući da ima 72 godine i čak 15 medicinskih dijagnoza. Pravomoćnim presudama odlučeno je da mora i vratiti milijune koje je uzeo te platiti sudske troškove. Država je od svega toga, čini se, uspjela naplatiti tek mali dio.

U predmetu Fimi media presudama je utvrđeno da iznos od 36.498,77 eura i 1.977.088,45 eura čini imovinsku korist Ive Sanadera.

- Trajno je oduzeta imovina optuženika i članova njegove obitelji koja se sastoji od novčanih sredstava i pokretnina (umjetničkih djela) privremeno oduzetih za vrijeme trajanja kaznenog postupka. Oduzeta imovinska korist po pravomoćnoj presudi naplaćuje se putem Županijskog suda u Zagrebu prijenosom blokiranih sredstava po računima u bankama - kažu iz ŽDO Zagreb.

Sa Županijskog suda u Zagrebu doznajemo da je Sanaderu s blokiranih računa u Hrvatskoj oduzeto 366.337,23 eura, a za naplatiti je ostalo još 1.610.751,22 eura.

- Ovaj iznos se pokušava naplatiti putem međunarodne pravne pomoći od R. Austrije. U odnosu na naplatu oduzete imovinske koristi iz sredstava blokiranih u R. Austriji sud je, putem međunarodne pravne pomoći, od nadležnog tijela R. Austrije zatražio i u nekoliko navrata požurivao izvršenje naše presude i naplatu, koji postupak je još uvijek u tijeku - odgovorili su nam sa suda. Tu je i još 58.953,01 eura sudskih troškova za koje su u tijeku ovršni postupci. Index je pisao da Hrvatska neće moći naplatiti svih 1,6 milijuna jer austrijski zakon dopušta isplatu samo 50 posto iznosa, ako je riječ o više od 10.000 eura.

U predmetu Planinska Sanader mora vratiti 2.327.228,08 eura imovinske koristi te platiti dio imovinsko-pravnog zahtjeva u iznosu od 660.039 eura kao i 663,61 eura sudskih troškova. Radi naplate pokrenuli su ovršni postupak na umjetničkim djelima oduzetim Sanaderu. Njih je desetak, a njihova vrijednost procijenjena je na najmanje 275.000 eura. Također, kažu, pokrenut je ovršni postupak na novčanim sredstvima Ive Sanadera, u kojem se redovno vrši prisilna naplata u korist državnog proračuna.

Ostaje još pet milijuna eura koje je, prema pravomoćnoj presudi u postupku Ina-MOL, trebao vratiti Robert Ježić.

- Županijski sud u Zagrebu koncem 2022. nadležnom državnom odvjetništvu dostavio je inicijativu za pokretanje postupka prisilne naplate. Nakon što je utvrđeno da dužnik nema imovine u Republici Hrvatskoj nego u Švicarskoj Konfederaciji, putem međunarodne pravne pomoći poduzimaju se radnje u svrhu izvršenja sudske odluke - odgovaraju iz zagrebačkog tužiteljstva.

Troškove ovog postupka u iznosu od 5.171,67 eura pokušavaju naplatiti ovrhom na novčanim sredstvima i vrijednosnim papirima-dionicama.