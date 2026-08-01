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AŽURIRALI STANJE

Evo koliko je slobodnih mjesta u vrtićima ostalo u Gradu Zagrebu

Piše Antonela Šaponja,
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Evo koliko je slobodnih mjesta u vrtićima ostalo u Gradu Zagrebu
Foto: ilustracija/Canva
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Najviše slobodnih mjesta, njih 811, dostupno je u gradskim vrtićima

U zagrebačkim vrtićima na dan 1. kolovoza slobodno je ukupno 1250 upisnih mjesta, pokazuju podaci Grada Zagreba. Kako su i najavili prošlog mjeseca, Grad Zagreb je započeo s mjesečnim objavljivanjem stanja slobodnih mjesta u vrtićima kojeg planira stalno ažurirati.

Najviše slobodnih mjesta, njih 811, dostupno je u gradskim vrtićima. Od toga su 234 mjesta u jasličkim, a 577 u vrtićkim skupinama.

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U privatnim i vjerskim vrtićima slobodna su 373 mjesta, među kojima je 208 jasličkih i 165 vrtićkih.

Još 66 mjesta dostupno je u obrtima dadilja.

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Roditelji detaljne podatke mogu pretraživati prema nazivu i vrsti vrtića, gradskoj četvrti, dobnoj skupini, uzrastu i programu. Zahtjevi za upis podnose se digitalnim putem tijekom cijele godine.

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