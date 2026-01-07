Obavijesti

PADALO I U KNINU

Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm!

Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm!
Foto: PIXSELL/

Snježni pokrivač zabijelio je veće dijelove Hrvatske stvorivši probleme u cestovnom prometu. Snježne službe cijelu noć su dežurale kako bi se promet što prije vratio u normalu.

Snijeg je zabijelio gotovo cijelu Hrvatsku, a razlike među gradovima su goleme – dok su neki jedva vidjeli pahulje, drugi su se probudili pod pravim bijelim pokrivačem. Donosimo pregled gdje je palo najviše snijega i tko je izvukao deblji kraj.

Zagreb: Snijeg pada bez prestanka od jutros
15
Foto: Veronika Miloševski/24sata

Najviše snijega izmjereno je na Zavižanu, gdje je palo čak 61 centimetar snijega, što ga čini apsolutnim rekorderom ovog snježnog vala. Slijede Gospić s 51 cm, Parg-Čabar s 49 cm te Puntijarka s također impresivnih 49 cm snježnog pokrivača, javlja DHMZ.

Gorski kotar ponovno je opravdao reputaciju najzimskijeg dijela zemlje – Delnice su se našle pod 38 cm, Ogulin pod 39, dok je Karlovac zabilježio čak 29 cm snijega.

Pokretanje videa...

Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...' 00:36
Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...' | Video: Čitatelj 24sata

Ni kontinentalna Hrvatska nije prošla bez ozbiljnog snježnog jutra. Zagreb je zabijelio u svim dijelovima – na Maksimiru je izmjereno 24 cm, na Griču 22 cm, dok je Zračna luka Franjo Tuđman zabilježila 29 cm snijega. Varaždin je pod snijegom od 24 cm, Koprivnica 25, a Križevci 23 cm.

SNIJEG ZAMEO HRVATSKU UŽIVO Zbog snijega i orkanskog vjetra potpuno zatvorili dio A1. HAK: 'Oprez, moguća poledica'
UŽIVO Zbog snijega i orkanskog vjetra potpuno zatvorili dio A1. HAK: 'Oprez, moguća poledica'

U Slavoniji je snijeg bio nešto blaži, ali i dalje značajan – Đakovo je imalo 21 cm, Bjelovar 19, Slavonski Brod 14, dok je Osijek ostao na skromnijih 10 do 12 cm.

S druge strane, Jadran je prošao gotovo bez zime. Pula je zabilježila tek 2 do 3 cm, Senj 3 cm, a Knin samo 2 cm snijega – dovoljno tek za kratko iznenađenje.

Visine snijega u Hrvatskoj izmjerene 7. siječnja u 7 sati: 

  1. Zavižan – 61 cm
  2. Gospić – 51 cm
  3. Parg-Čabar – 49 cm
  4. RC Puntijarka – 49 cm
  5. Ogulin – 39 cm
  6. Delnice – 38 cm
  7. RC Bilogora – 29 cm
  8. Karlovac – 29 cm
  9. Zagreb-aerodrom – 29 cm
  10. Bednja – 27 cm
  11. Hrvatska Kostajnica – 27 cm
  12. Koprivnica – 25 cm
  13. Lipik – 25 cm
  14. Varaždin – 24 cm
  15. Zagreb-Maksimir – 24 cm
  16. Križevci – 23 cm
  17. Zagreb-Grič – 22 cm
  18. Đakovo – 21 cm
  19. Krapina – 20 cm
  20. Sisak – 20 cm
  21. Bjelovar – 19 cm
  22. RC Gorice (kod Nove Gradiške) – 19 cm
  23. Požega – 19 cm
  24. Brestovac – 16 cm
  25. Daruvar – 16 cm
  26. RC Gradište (kod Županje) – 16 cm
  27. Slavonski Brod – 14 cm
  28. Beli Manastir – 13 cm
  29. Osijek-aerodrom – 12 cm
  30. Pazin – 11 cm
  31. RC Osijek-Čepin – 10 cm
  32. Kukuljanovo – 5 cm
  33. Pula – 3 cm
  34. Senj – 3 cm
  35. Knin – 2 cm
  36. Pula-aerodrom – 2 cm

