Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm!

Snijeg je zabijelio gotovo cijelu Hrvatsku, a razlike među gradovima su goleme – dok su neki jedva vidjeli pahulje, drugi su se probudili pod pravim bijelim pokrivačem. Donosimo pregled gdje je palo najviše snijega i tko je izvukao deblji kraj.

Najviše snijega izmjereno je na Zavižanu, gdje je palo čak 61 centimetar snijega, što ga čini apsolutnim rekorderom ovog snježnog vala. Slijede Gospić s 51 cm, Parg-Čabar s 49 cm te Puntijarka s također impresivnih 49 cm snježnog pokrivača, javlja DHMZ.

Gorski kotar ponovno je opravdao reputaciju najzimskijeg dijela zemlje – Delnice su se našle pod 38 cm, Ogulin pod 39, dok je Karlovac zabilježio čak 29 cm snijega.

Ni kontinentalna Hrvatska nije prošla bez ozbiljnog snježnog jutra. Zagreb je zabijelio u svim dijelovima – na Maksimiru je izmjereno 24 cm, na Griču 22 cm, dok je Zračna luka Franjo Tuđman zabilježila 29 cm snijega. Varaždin je pod snijegom od 24 cm, Koprivnica 25, a Križevci 23 cm.

U Slavoniji je snijeg bio nešto blaži, ali i dalje značajan – Đakovo je imalo 21 cm, Bjelovar 19, Slavonski Brod 14, dok je Osijek ostao na skromnijih 10 do 12 cm.

S druge strane, Jadran je prošao gotovo bez zime. Pula je zabilježila tek 2 do 3 cm, Senj 3 cm, a Knin samo 2 cm snijega – dovoljno tek za kratko iznenađenje.

Visine snijega u Hrvatskoj izmjerene 7. siječnja u 7 sati:

Zavižan – 61 cm Gospić – 51 cm Parg-Čabar – 49 cm RC Puntijarka – 49 cm Ogulin – 39 cm Delnice – 38 cm RC Bilogora – 29 cm Karlovac – 29 cm Zagreb-aerodrom – 29 cm Bednja – 27 cm Hrvatska Kostajnica – 27 cm Koprivnica – 25 cm Lipik – 25 cm Varaždin – 24 cm Zagreb-Maksimir – 24 cm Križevci – 23 cm Zagreb-Grič – 22 cm Đakovo – 21 cm Krapina – 20 cm Sisak – 20 cm Bjelovar – 19 cm RC Gorice (kod Nove Gradiške) – 19 cm Požega – 19 cm Brestovac – 16 cm Daruvar – 16 cm RC Gradište (kod Županje) – 16 cm Slavonski Brod – 14 cm Beli Manastir – 13 cm Osijek-aerodrom – 12 cm Pazin – 11 cm RC Osijek-Čepin – 10 cm Kukuljanovo – 5 cm Pula – 3 cm Senj – 3 cm Knin – 2 cm Pula-aerodrom – 2 cm