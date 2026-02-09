Evo koliko je trebao dobiti atentator na ruskog generala

Postali su poznati novi detalji priprema atentata na prvog zamjenika načelnika Glavne uprave Glavnog stožera, general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, koji je izvršen u Moskvi 6. veljače. Izvršitelj kaznenog djela, Ljubomir Korba, prema navodima FSB-a, bio je vrbovan od strane Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) u kolovozu 2025. godine, prošao je obuku gađanja u Kijevu, a za ubojstvo generala obećano mu je 30 tisuća američkih dolara. On i drugi optuženi, Viktor Vasin, priznali su krivnju, piše Kommersant.

Kako je priopćio FSB, uhićeni u slučaju pokušaja atentata na general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva — 66-godišnji Ljubomir Korba i 66-godišnji Viktor Vasin — priznali su krivnju. Protiv njih je podignuta optužnica prema čl. 317 Kaznenog zakona RF (napad na život vojne osobe; kazna do doživotnog zatvora) i prema st. 1 čl. 222 KZ RF (nezakoniti promet oružja i streljiva).

Prema podacima FSB-a, SBU je vrbovala Ljubomira Korbu u kolovozu 2025. u Ternopilju. Nakon toga je prošao obuku gađanja na poligonu u Kijevu, provjeren je poligrafom i naučen koristiti program za organizaciju videokonferencija Zoom. U kolovozu 2025., kako tvrde sigurnosne službe, Korba je prebačen u Rusiju rutom Kijev—Kišinjev—Tbilisi—Moskva. U priopćenju se navodi da je u njegovu vrbovanju, uz sudjelovanje poljskih obavještajnih službi, sudjelovao i njegov sin, 27-godišnji Ljuboš Korba, državljanin Poljske.

Po dolasku u glavni grad, Korba je, prema navodima snaga sigurnosti, za mjesečnu novčanu naknadu u kriptovaluti u interesu SBU-a provodio nadzor nad visokorangiranim ruskim vojnim dužnosnicima u Moskvi. Kasnije je dobio pištolj Makarov s prigušivačem i streljivom (prema preliminarnim informacijama, od Viktora Vasina), koji su bili ostavljeni u skrovištu u Moskovskoj oblasti. A 54-godišnja Zinaida Serebricka predala mu je elektronički ključ od ulaznih vrata stubišta u kojem je živio general Aleksejev. Podsjetimo, ona je unaprijed unajmila stan u istoj zgradi i pratila kretanje generala.

FSB je također izvijestio da je Vasin bio pristaša Fonda za borbu protiv korupcije (u RF priznat kao ekstremistički, zabranjen, proglašen „inoagentom“ i likvidiran). Optuženik je, prema navodima sigurnosnih službi, sudjelovao u prosvjednim akcijama u Moskvi, bio registriran na internetskim stranicama „Pametnog glasovanja“ i „Navaljnijevih stožera“ (priznati u RF kao ekstremistička organizacija, likvidirani i zabranjeni), objavljivao na društvenim mrežama tekstove protiv ustavnih izmjena te u potporu Sergeju Udaljcovu, osuđenom zbog ekstremističke djelatnosti vođi „Lijevog fronta“.

Ukrajina odbila navode

Službeni Kijev je odbio bilo kakvu povezanost s pucnjavom na ruskog generala.