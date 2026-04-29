Evo koliko rat u Iranu košta SAD

Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu dosad je stajao 25 ​​milijardi dolara, rekao je u srijedu visoki dužnosnik Pentagona, dajući prvu službenu procjenu vojnih troškova za taj sukob. Jules Hurst, koji obavlja dužnosti kontrolora proračuna u ministarstvu obrane, rekao je zastupnicima u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma da je većina tog novca potrošena na streljivo.

Hurst nije detaljno objasnio što ta procjena uključuje i jesu li uzeti u obzir troškovi obnove i popravaka američkih baza na Bliskom istoku oštećenih u sukobu.

Sjedinjene Države započele su napade na Iran 28. veljače, a dvije strane trenutačno održavaju krhko primirje. Pentagon je poslao desetke tisuća vojnika na Bliski istok i ondje rasporedio tri nosača zrakoplova.

Trinaest američkih vojnika ubijeno je u sukobu, a stotine su ranjene.

Trumpova popularnost je pala otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana koji je doveo do naglog porasta cijena goriva.

Samo 34 posto Amerikanaca odobrava sukob SAD-a s Iranom, što je pad u odnosu na 36 posto sredinom travnja i 38 posto sredinom ožujka, pokazala je nedavna anketa Reutersa i Ipsosa.