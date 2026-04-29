SLUŽBENA PROCJENA

Evo koliko rat u Iranu košta SAD

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rat Sjedinjenih Američkih Država u Iranu dosad je stajao 25 ​​milijardi dolara, rekao je u srijedu visoki dužnosnik Pentagona, dajući prvu službenu procjenu vojnih troškova za taj sukob. Jules Hurst, koji obavlja dužnosti kontrolora proračuna u ministarstvu obrane, rekao je zastupnicima u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma da je većina tog novca potrošena na streljivo.

Hurst nije detaljno objasnio što ta procjena uključuje i jesu li uzeti u obzir troškovi obnove i popravaka američkih baza na Bliskom istoku oštećenih u sukobu.

Sjedinjene Države započele su napade na Iran 28. veljače, a dvije strane trenutačno održavaju krhko primirje. Pentagon je poslao desetke tisuća vojnika na Bliski istok i ondje rasporedio tri nosača zrakoplova.

SUDAN U sjeni Irana i Ukrajine, ovdje se događa najveći genocid u 21. stoljeću. Ubili 70.000 ljudi
U sjeni Irana i Ukrajine, ovdje se događa najveći genocid u 21. stoljeću. Ubili 70.000 ljudi

Trinaest američkih vojnika ubijeno je u sukobu, a stotine su ranjene.

Trumpova popularnost je pala otkako su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana koji je doveo do naglog porasta cijena goriva.

Samo 34 posto Amerikanaca odobrava sukob SAD-a s Iranom, što je pad u odnosu na 36 posto sredinom travnja i 38 posto sredinom ožujka, pokazala je nedavna anketa Reutersa i Ipsosa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira
NOVI DETALJI AFERE

Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira

Sportaši su platili smješta preko svojih inozemnih saveza, a onda ga je platila i država • Stare račune s Europskog prvenstva naplatili državi na novom turniru • Ministarstvo obavilo kontrolu i malo toga im je sporno
Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'
UBOJSTVO U MEDIKI

Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'

Sonji Hranjec sude zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine

