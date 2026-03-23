Evo na kojim pumpama Vlada ne ograničava cijene goriva

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici objavila nove cijene naftnih derivata. Euro 95s 1,50 eura raste 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro), a dizel s 1,55 eura raste na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura).

Uz to, rasle su i cijene plavog dizela s 0,89 eura na 1,19 eura te ukapljenog naftnog plina s 1,70 eura na 1,99 eura i plina u boci s 2,40 eura na 2,57 eura. Nove cijene vrijede od utorka.

Foto: Vlada RH

Foto: Vlada RH

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Premijer je naglasio da ove cijene neće vrijediti za sve benzinske crpke. Naime, na autocestama će biti cijene bez Vladine intervencije.

- Nismo u poziciji da potpuno zaustavimo rast cijena, još bi se intenzivnije događalo ono što smo viđali. Preko vikenda je bila puno veća potrošnja na našim crpkama od susjeda. Ove će mjere biti ograničene na crpkama koje nisu na autocestama, na autocestama će biti deregulirana cijena goriva - istaknuo je.

Vlada će pratiti u iduća dva tjedna kretanja na tržištu.

- Ovo je kriza strukturnog poremećaja na globalnoj razini. Cijela Europa uvozi 97 posto svojih potreba za naftom i plinom, 67 posto potreba za ugljenom. Zbog tako velike ovisnosti o fosilnim gorivima, mjere energetske tranzicije trebale bi biti dugoročna strategija otpornosti.