INTERVENCIJA VLADE

Evo na kojim pumpama Vlada ne ograničava cijene goriva

Piše Ivan Štengl,
Šibenik: Zbog najavljenog poskupljenja goriva na crpkama se ponovno stvaraju velike gužve | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Preko vikenda je bila puno veća potrošnja na našim crpkama od susjeda. Ove će mjere biti ograničene na crpkama koje nisu na autocestama, na autocestama će biti deregulirana cijena goriva, rekao je Plenković

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici objavila nove cijene naftnih derivata. Euro 95s 1,50 eura raste 1,62 eura (bez intervencija Vlade - 1,71 euro), a dizel s 1,55 eura raste na 1,73 eura (bez Vladine intervencije 1,86 eura).

Uz to, rasle su i cijene plavog dizela s 0,89 eura na 1,19 eura te ukapljenog naftnog plina s 1,70 eura na 1,99 eura i plina u boci s 2,40 eura na 2,57 eura. Nove cijene vrijede od utorka.

Foto: Vlada RH

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva.

Premijer je naglasio da ove cijene neće vrijediti za sve benzinske crpke. Naime, na autocestama će biti cijene bez Vladine intervencije.

VLADA DONIJELA NOVE MJERE Cijene zbog rata lete u nebo, a Vlada povlači poteze: 'Dizel će ići na 1,73, a benzin na 1,62 eura
- Nismo u poziciji da potpuno zaustavimo rast cijena, još bi se intenzivnije događalo ono što smo viđali. Preko vikenda je bila puno veća potrošnja na našim crpkama od susjeda. Ove će mjere biti ograničene na crpkama koje nisu na autocestama, na autocestama će biti deregulirana cijena goriva - istaknuo je.

Vlada će pratiti u iduća dva tjedna kretanja na tržištu.

- Ovo je kriza strukturnog poremećaja na globalnoj razini. Cijela Europa uvozi 97 posto svojih potreba za naftom i plinom, 67 posto potreba za ugljenom. Zbog tako velike ovisnosti o fosilnim gorivima, mjere energetske tranzicije trebale bi biti dugoročna strategija otpornosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
Trump: 'Odgađamo vojne udare u Iranu sljedećih 5 dana'. Izrael je izveo val napada na Teheran!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump: 'Odgađamo vojne udare u Iranu sljedećih 5 dana'. Izrael je izveo val napada na Teheran!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu

