BROD TOUSKA

Evo što je prevozio iranski brod koji su zaplijenili marinci

Piše Filip Sulimanec,
Evo što je prevozio iranski brod koji su zaplijenili marinci
Američka pomorska operacija presrela je teretni brod pod iranskom zastavom u Omanskom zaljevu, a stručnjaci sada nagađaju što bi mogao biti osjetljiv teret na brodu.

Izvori iz pomorske sigurnosti, koje citira Reuters, navode da početne procjene pokazuju kako brod vjerojatno prevozi „dual-use“ robu, materijale koji mogu imati i civilnu i vojnu namjenu.

Američki marinci helikopterom napuštaju brod 00:45
Američki marinci helikopterom napuštaju brod

To mogu uključivati metale, cijevi i elektroničke komponente, koje američke vlasti označavaju kao potencijalno prikladne za vojnu upotrebu. Kontejnerski brod Touska, povezan sa sankcioniranom tvrtkom Islamic Republic of Iran Shipping Lines, ukrcale su američke snage u nedjelju u blizini iranske luke Čabahar.

Američka vojska, putem Središnjeg zapovjedništva SAD-a (United States Central Command), priopćila je da je brod zaustavljen nakon što posada nije odgovarala na ponovljena upozorenja tijekom razdoblja od šest sati te da je djelovao u suprotnosti s američki provedenom blokadom.

Brod Touska je i ranije prevozio sličan teret, a plovilo je navodno isplovilo iz Kine te je bilo upozoreno na mogući odgovor.

Kineska štela

Nekoliko dana nakon početka agresije na Iran, američke obavještajne službe uočile su znakove da bi se sukob mogao proširiti izvan neposrednog bojišta, jer su Rusija i Kina nastojale podržati Iran kako bi oslabile američko-izraelske vojne operacije.

Analitičari Obrambene obavještajne agencije (Defense Intelligence Agency), obavještajnog ogranka Pentagona za vojna pitanja, procijenili su da je Kina razmatrala mogućnost isporuke naprednih radarskih sustava Teheranu. Te su se procjene pojavile istodobno s odvojenim izvješćima da je Rusija dijelila obavještajne podatke s Iranom o američkim vojnim položajima diljem Bliskog istoka.

Iako je ranije već bilo izvještaja CBS Newsa o ruskom prosljeđivanju informacija Teheranu, navodna spremnost Kine — u ranoj fazi sukoba i potencijalno kroz dulje vremensko razdoblje — da pomogne Iranu ukazuje na šire, iako neslužbeno, usklađivanje među silama koje nastoje uravnotežiti američke interese u regiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

