Evo što sve znamo o četvero uhićenih i koliko zatvora mogu dobiti ako se dokaže da su palili

Trojica hrvatskih državljana u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj državljanki Poljske u samo dva dana podmetnuli su, prema istrazi policije, čak deset požara na području Zadra i Zadarske županije. Požari su, navodi policija, izazvani na zadarskom gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca u razdoblju od 14. i 15. kolovoza. Kako doznaje RTL, četvorka je sve priznala.

Četvorka je uhićena 15. kolovoza nakon dojave građana koji su ih vidjeli kako pale vatru na širem benkovačkom području. Policija je pretražila i njihove domove.

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Od 42-godišnjeg hrvatskog državljanina oduzeta je poluautomatska puška s 44 komada pripadajućeg streljiva. Od 46-godišnjaka je oduzet pištolj, kao i više mobilnih uređaja. Policija nije navela jesu li pronađeni oružje i streljivo legalno posjedovani niti dovodi li ih se u izravnu vezu s izazivanjem požara.

Sudac istrage zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković izjavio je da se četvorka tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora između jedne i deset godina.

Dvojica osumnjičenih od ranije poznata zbog krađa

Jedan od uhićenih ranije je osuđen zbog krađe, a još jednom je, također zbog krađe, u tijeku kazneni postupak. Visković je potvrdio i da su trojica uhićenih muškaraca tijekom postavljanja požara bili alkoholizirani, dok za osumnjičenu Poljakinju to još nije utvrđeno.

Jedan od osumnjičenih, koji uz hrvatsko ima i državljanstvo Srbije, zadržan je i zbog opasnosti od bijega.

Ovisno o novim dokazima, djelo bi se moglo prekvalificirati u teži oblik, pa čak i u terorizam.

- Vidjet ćemo kako se dokazi budu prikupljali. Uvijek postoji mogućnost prekvalifikacije, ovisno o tome što se otkrije - rekao je sudac.