Obavijesti

News

Komentari 24
JEDAN IMA SRPSKO DRŽAVLJANSTVO

Evo što sve znamo o četvero uhićenih i koliko zatvora mogu dobiti ako se dokaže da su palili

Piše Tea Kvantaran Soldatić, Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Evo što sve znamo o četvero uhićenih i koliko zatvora mogu dobiti ako se dokaže da su palili
Foto: RTL Danas
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sudac istrage zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković izjavio je da se četvorka tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora između jedne i deset godina.

Trojica hrvatskih državljana  u dobi od 42, 45 i 46 godina te 33-godišnjoj državljanki Poljske u samo dva dana podmetnuli su, prema istrazi policije, čak deset požara na području Zadra i Zadarske županije. Požari su, navodi policija, izazvani na zadarskom gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca u razdoblju od 14. i 15. kolovoza. Kako doznaje RTL, četvorka je sve priznala.

TROJICA BILA PIJANA Četvorka osumnjičena za 10 požara završila u pritvoru. Sudac ne isključuje ni terorizam
Četvorka osumnjičena za 10 požara završila u pritvoru. Sudac ne isključuje ni terorizam

Četvorka je uhićena 15. kolovoza nakon dojave građana koji su ih vidjeli kako pale vatru na širem benkovačkom području. Policija je pretražila i njihove domove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj VIDEO
Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj | Video: RTL Danas

Od 42-godišnjeg hrvatskog državljanina oduzeta je poluautomatska puška s 44 komada pripadajućeg streljiva. Od 46-godišnjaka je oduzet pištolj, kao i više mobilnih uređaja. Policija nije navela jesu li pronađeni oružje i streljivo legalno posjedovani niti dovodi li ih se u izravnu vezu s izazivanjem požara.

Sudac istrage zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković izjavio je da se četvorka tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora između jedne i deset godina.

Dvojica osumnjičenih od ranije poznata zbog krađa

Jedan od uhićenih ranije je osuđen zbog krađe, a još jednom je, također zbog krađe, u tijeku kazneni postupak. Visković je potvrdio i da su trojica uhićenih muškaraca tijekom postavljanja požara bili alkoholizirani, dok za osumnjičenu Poljakinju to još nije utvrđeno.

IZMEĐU VATRE I MORA Potresno pismo žene iz požara u Omišu! 'Sve oko nas je gorjelo, ali su ljudi ljudima pružili ruku'
Potresno pismo žene iz požara u Omišu! 'Sve oko nas je gorjelo, ali su ljudi ljudima pružili ruku'

Jedan od osumnjičenih, koji uz hrvatsko ima i državljanstvo Srbije, zadržan je i zbog opasnosti od bijega.

Ovisno o novim dokazima, djelo bi se moglo prekvalificirati u teži oblik, pa čak i u terorizam.

- Vidjet ćemo kako se dokazi budu prikupljali. Uvijek postoji mogućnost prekvalifikacije, ovisno o tome što se otkrije - rekao je sudac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj
PALILI KOD ZADRA

Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj

Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare...
TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce
UHITILI ČETVORKU

TEROR POTPALJIVAČA Podmetali su požare po rubu županije! Htjeli su rastegnuti vatrogasce

Među uhićenima trojica Hrvata i Poljakinja, policija pronašla pušku i pištolj. Prijavili su ih građani koji su ih vidjeli da pale vatru kraj Benkovca
VIDEO Amerikanci se naklonili hrvatskim vatrogascima: 'To su heroji. Ova snimka je suluda...'
KAKVA HRABROST!

VIDEO Amerikanci se naklonili hrvatskim vatrogascima: 'To su heroji. Ova snimka je suluda...'

"Suluda snimka s tjelesne kamere vatrogasca prikazuje buktinju koja okružuje vatrogasce heroje dok se bore s ogromnim požarom", napisali su iz NY Posta u opisu snimke.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026