Četvorka osumnjičena za 10 požara završila u pritvoru. Sudac ne isključuje ni terorizam

Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za izazivanje požara na deset lokacija u Zadarskoj županiji u ponedjeljak je određen jednomjesečni istražni zatvor, izjavio je sudac istrage zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković. Sudac je kazao da četvero osumnjičenih državno odvjetništvo koje ih je ispitalo nakon policijske prijave tereti za teško kaznjeno djelo protiv opće sigurnosti za koje je propisana kazna zatvora između jedne i deset godina.

Svi su, po Viskovićevim riječima, pritvoreni zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, trojici je istražni zatvor određen i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a jednom i zbog opasnosti od bijega jer je riječ o osobi koje ima dvostruko državljanstvo Hrvatske i Srbije.

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Kazao je i da njihov motiv za sada nije poznat, ali da su se branili aktivno, odnosno iznosili su svoju obranu. Na pitanje postoji li mogućnost da se kaznena djela za koja se osumnjičeni terete prekvalificiraju kao terorizam Visković je rekao da će se to vidjeti "kako se dokazi budu prikupljali".

"Za sad, koliko ja znam, se izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno od tome će dalje teći istraga", rekao je sudac. Dodao je kako, s obzirom na rezultate istrage, uvijek postoji mogućnost prekvalifikacije kaznenih djela.

Prema do sada utvrđenom osumnjičeni su požare izazivali paljenjem suhe trave pored ceste, što ukazuje da su to činili s namjerom.

"Na svim tim mjestima se tek mora napraviti analiza nastanka požara. Kada se vidi od čega je nastao požar, onda se mora analizirati njihova odjeća, vidjeti ima li tragova zapaljivog sredstva na njihovo odjeći... Znači mi za sad imamo činjenicu da su oni priznali da su palili, kažu da su palili s upaljačima i to je sve što imamo", kazao je sudac istrage.

Dvojica osumnjičenih od ranije poznata zbog krađa

Jedan od uhićenih ranije je osuđen zbog krađe, a još jednom je, također zbog krađe, u tijeku kazneni postupak. Visković je potvrdio i da su trojica uhićenih muškaraca tijekom postavljanja požara bili alkoholizirani, dok za osumnjičenu Poljakinju to još nije utvrđeno.

Policija je ranije izvijestila da je kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije, "uz zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela", dostavljena Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

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Dodali su i da u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju kriminalističko istraživanje i provođenje dokaznih radnji te da će konačna pravna kvalifikacija ovisiti o utvrđenim činjenicama.

Osumnjičeni su uhićeni u subotu poslije 20 sati u automobilu zadarskih registarskih oznaka, nakon što je policija prethodno zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik ceste na širem benkovačkom području.

Policija sumnja se da su uhićeni, po prethodnom planu i međusobnom dogovoru, 14. i 15. kolovoza na ukupno deset lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije, namjerno izazvale požare "djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem".

Prema medijskim napisima trojica uhićenih su pripadnici srpske nacionalne manjine, a u slučaj se, prema neslužbenim informacijama, uključio i Uskok koji provjerava ima li elemenata kaznenog djela terorizma.