Evo tko je Slovenac koji je lažnim vojnim brodom došao na Brijune. Osuđen zbog kriminala

Gliserom M46, koji je jučer zaustavljen na Brijunima, upravljao je slovenski biznismen i bivši odvjetnik Kristijan Gnilšak, koji je zbog gospodarskog kriminala 2019. u Sloveniji pravomoćno osuđen na 2,5 godine zatvora i povrat 350.000 eura protupravno stečene imovinske koristi, piše Index.

Gliser M46 razvile su privatne tvrtke Olimp Nautika i Olimp Defense Group, povezane s bivšim visokim časnicima Hrvatske vojske. Jedan od vlasnika Olimp Defense Groupa je Mladen Miljanić, umirovljeni bojnik Hrvatske vojske i bivši zapovjednik vojarne Kovčanje na Malom Lošinju.

Pulska pomorska policija utvrdila je da se 57-godišnji slovenski državljanin, koji je na Brijunima upravljao plovilom nalik vojnom, nije lažno predstavio policajcima, no zbog navoda o mogućim protupravnostima provest će kriminalističko istraživanje, izvijestila je u četvrtak istarska policija.

Policija je plovilo uočila u srijedu oko 14,15 sati u luci na Velom Brijunu, tijekom zajedničke službe s djelatnicima Obalne straže. Utvrđeno je da je u vlasništvu pravne osobe, registrirano u Hrvatskoj, ali bez istaknute registracijske oznake.

Zbog toga će policija Lučkoj kapetaniji dostaviti obavijest o mogućem prekršaju iz Pomorskog zakonika. Voditelj brodice, 57-godišnji slovenski državljanin, u trenutku policijskog postupanja bio je u civilnoj odjeći.

Iz policije navode kako će kriminalističkim istraživanjem provjeriti navode o mogućem lažnom predstavljanju radi besplatnog korištenja veza te druge moguće protupravnosti. Pritom ističu da se voditelj brodice policajcima nije lažno predstavio niti im je iznosio neistinite podatke vezane uz korištenje veza.