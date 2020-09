Evo tko je sve bio u klubu uhićenog šefa Janafa kad je poduzetnik donio milijune...

Policajci su tog dana snimili i sve ostale ljude koji su ušli u istu zgradu. Naknadno su ih identificirali, te je tako nastao popis svih Kovačevićevih gostiju 11. studenog 2019. godine, njih 24...

<p>Na okolnosti primopredaje mita od 1,96 milijuna u Klubu Uskokovi istražitelji će , osim Jakova Kitarovića, ispitati i Zlatka Stipića, Tonicu Rajh, Roberta Šoštarića, Davora Vagića, Ivana Bilića, Igora Sučevića, Gorana Orsaga, Edija Sadikovića, Kuzmana Marasovića, Jakšu Marasovića, Alexeija Puninskog, Jakova Belju, Damijana Krkleca, Tomislava Krajačića, Nenada Šaguda, Ivicu Čapu, Marijana Vidovića, Renata Blaževića, Olgu Čučak, Zorana Breščakovića, Anđelka Nikolića, Krunoslava Kuknušaka i Damjana Simića.</p><p>Naime, ovi svjedoci trebaju se ispitati na okolnosti jesu li vidjeli trenutak primopredaje novca Draganu Kovačeviću, jesu li vidjeli Krešu Peteka na Martinje 2019. u Slovenskoj 9, jesu li u Klubu u Slovenskoj toga dana vidjeli Dragana Kovačevića, jesu li vidjeli primopredaju novca, jesu li vidjeli što je Kovačević napravio s novcem. Dok svi ne budu ispitani, stav je suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, Kovačević neće moći izaći iz Remetinca. On ih je, naime, sve pozvao pa sudac istrage smatra kako bi Kovačević na slobodi mogao pokušati utjcetai na njih.</p><p>Istražitelji će ispitati i članove nadzornog odbora Janafa Biljanu Bulić, Ninu Ban Glasnović, Žarka Stilina, Igora Blažinovića te članove Uprave tvrtke Vladislava Veselicu i Stjepana Adanića, kojeg je Vlada imenovala za v.d. Predajendika Uprave Janafa. Kako se osumnjičenike tereti da su nezekonite radnje poduzimali od rujna 2019. kao svjedoke će ispitati i Brunu Šarića, bivšeg člana uprave.</p><p>Ove svjedoke ispitat će na okolnosti djelovanja nadzornog odbora i uprave Janafa i to pogotovo u pogledu Plana investicija društva, kako i na koji način se utvrđuju investicije koje ulaze u Plan, tko to odobrava te je li u potvrđivanju tog plana sudjelovao i nadzorni odbor tvrtke.</p>