Evo zašto je odgođeno suđenje ratnom zločinu Travici: 'To ne znači da očekujem milost, ali...'

Iako je bilo izvjesno da će optuženi Željko Travica, kojega se optužnicom tereti za ratni zločin nad hrvatskim braniteljima u Ceriću, danas, na kraju dokaznog postupka, iznijeti svoju obranu i biti presuđen za zlostavljanja i ubijanja iz vremena Domovinskog rata, to se na kraju ipak nije dogodilo.

Kao i više puta do sada njegova je obrana još jednom uspjela ishoditi odgodu obrane i presude, a ovoga puta sudu je dostavljena medicinska dokumentacija Travice iz koje je vidljivo da je on još u ožujku ove godine naručen na operaciju, obzirom da ima ozbiljnih problema sa zdravljem.

- Obrana je dostavila dokumentaciju iz koje je vidljivo da je optuženi ranije bio na pregledu u KBC Osijek, te da su, na temelju dogovorene operacije, predviđeni predoperativni pregledi u periodu od 2 do 5. prosinca - rekao je sudac Davor Mitrović koji je potom upitao optuženog kako se osjeća i da li je u mogućnosti iskazati svoju obranu.

Osijek: Suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Nisam u mogućnosti iznositi obranu ni psihički ni fizički. Imam bolove, teško mi je sjediti, a i ne spavam već danima. Molio bih da se iznošenje obrane prolongira nakon moje dvije operacije koje slijede. I ranije sam tijekom suđenja upozoravao da je moje zdravstveno stanje ozbiljno. To ne znači da ja očekujem neku milost, nego očekujem da se ispoštuju moja ljudska prava - rekao je Travica, a sudac mu je odgovorio da mu je sud odobrio svaki pregled koji je zatražio te da nema govora o ne poštivanju prava.

- Vaše ćemo najnovije nalaze dati medicinskom vještaku kako bismo vidjeli možete li nastaviti s raspravama prije operacija i nakon toga ćemo odlučiti o nastavku suđenja - rekao je sudac koji je do sada odbio više pokušaja obrane da se suđenje Travici produži predlažući dodatna saslušanja svjedoka iz Srbije, pripadnika Teritorijalne obrane Mirkovci, koji su u svojim izjavama govorili kako Travica jeste bio u TO; ali nije nikoga ubio niti zlostavljao.

Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Da podsjetimo, Travicu za ratni zločin direktno terete pripadnici HOS-a koji su preživjeli napad na tzv. crvenu kuću u Ceriću gdje je pobijeno više naših branitelja. Oni su posvjedočili kako je Travica tada bio tamo, kako je odvodio zarobljene branitelje u zatočeništvo u Mirkovce te se na njima iživljavao i smijao se kada su pripadnici TO zarobljenicima gurali ljudski mozak u usta.

Travica je u hrvatskom pritvoru od listopada protekle godine kada je uhićen na aerodromu u Francuskoj, gdje je doputovao iz Velike Britanije, nakon čega je izručen Hrvatskoj.