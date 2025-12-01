Obavijesti

ZNA ZA TO OD OŽUJKA

Srpski ratni zločinac radi cirkus u Osijeku: Odgodili su suđenje, odjedanput mora na operaciju?!

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 1 min
Osijek: Počelo suđenje Željku Travici za ratni zločin

Željka Travicu optužnicom se tereti da je u listopadu 1991., kao član TO Mirkovci, sudjelovao u napadu u kojem su izmasakrirali nekoliko pripadnika policije i branitelja...

Na Županijskom sudu u Osijeku u ponedjeljak je ratni zločinac Željko Travica trebao iznijeti obranu za za ratni zločin iz 1991.

Suđenje je odgođeno jer, kako doznajemo, Travica mora u prosincu ići na hitnu operaciju za koju je znao još od ožujka.

Podsjetimo, na prošlom ročištu izjavio je kako nije spreman iznijeti svoju obranu iako je u proteklih godinu dana na Županijskom sudu u Osijeku saslušan velik broj svjedoka koji su Travicu stavili u kontekst optužnice.

SUĐENJE ZA RATNI ZLOČIN Optuženi ratni zločinac Travica žali se jer su odbili svjedoka, nije bio spreman dati obranu
A optužnica ga tereti da je u listopadu 1991. godine, kao član Teritorijalne obrane Mirkovci sudjelovao u napadu na Cerić i Nuštar, kojom prilikom je kod tzv. crvene kuće ubijeno i izmasakrirano više pripadnika hrvatske policije i HOS-a. O svim događajima tada svjedočili su pripadnici HOS-a, a jedan od njih je rekao i da je tamo vidio upravo Travicu. On, međutim, to opovrgava, a isto govore i pripadnici TO Mirkovci koji su na osječkom sudu svjedočili putem video linka iz Srbije.

SVJEDOK OPISAO MUČNE SCENE Šokantno svjedočenje ratnom zločincu: 'Vojnim transporterom prešli su preko glave mladića'
Unatoč svemu što je vidio i čuo na sudu Travica je rekao da mu treba vrermena da se pripremi za svoju obranu, a njegovi odvjetnici rekli su da će u obrani samo odgovarati na pitanja.

Osijek: Suđenje Željku Travici za ratni zločin
Osijek: Suđenje Željku Travici za ratni zločin

Na današnjem se ročištu očekuje da će se Travica konačno izjasniti o svom sudjeluvanju u oružanoj pobuni proitiv RH, iako se do sada branio izjavama da se ne osjeća krivim. Također se očekuje i izricanje presude.

