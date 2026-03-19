Srbija zbog kaosa na Bliskom istoku produljila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata

Srbijanska vlada u četvrtak je, u jeku energetske krize potaknute ratom na Bliskom istoku, produljila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. travnja, a iz državne pričuve bit će pušteno 40.000 tona dizela kao dodatna mjera zaštite tržišta, priopćeno je u Beogradu.

Vladina zabrana se odnosi na dizel, benzin i sirovu naftu i vrijedi za sve vidove transporta.

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović priopćila je i odluku da se na tržište pusti 40.000 tona dizela iz državne pričuve, da bi se amortizirala situacija na tržištu.

O "zajedničkom premošćivanju krize na različitim poljima energetike" telefonski je razgovarao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Vučić je rekao da više čimbenika utječe na energetsku i ekonomsku stabilnost zemlje, a jedan od njih je i odluka američkog OFAC-a vezana uz Naftnu industriju Srbije.

Srbija iščekuje odgovor američkih financijskih vlasti (OFAC) o potencijalnom produljenju licence za Naftnu industriju Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora.

Za četiri dana istječe rok u kojem NIS mora biti preuzet ili mađarska kompanija MOL treba komercijalnim ugovorom riješiti većinski vlasnički udio s ruskim Gazpromom, sukladno američkim sankcijama pod koje potpada i NIS.

"Mi nemamo potvrdu da će američki OFAC donijeti takvu odluku. Nemamo potvrdu da će ta odluka biti pozitivna i ne znamo hoće li biti. Možete mislite kakvi bi sve problemi nastupili ukoliko bi odluka bila negativna", rekao je Vučić novinarima na ceremoniji početka radova za gradnju inovativnog centra japanske tvrtke Tojo Tire u Inđiji.

Stručnjaci tvrde da Srbija zasad nije izravno ugrožena energetskim posljedicama sukoba na Bliskom istoku.

"Srbija za sada nije izravno pogođena", rekla je Nadežda Kokotović iz Brussels Energy Cluba za RTS.

Srbijansko ministarstvo trgovine koje svakog petka određuje nove cijene goriva, prošlog je tjedna objavilo djelomično poskupljenje benzina i dizela.

Državnim mjerama uređena cijena bezolovnog benzina BMB 95 na benzinskim postajama trenutačno je 1,57 eura, dizela 1,76 eura, a auto-plina 92 eurocenta.

Nova odluka o cijenama bit će priopćena u petak i vrijedit će od 15 sati do idućeg petka u isto vrijeme.

Na benzinskim postajama zasad nema ograničenja točenja goriva.