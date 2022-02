Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, na kojem je doktorirao HDZ-ovac Vice Mihanović, otvoreno se ispričao alumnijima i studentima fakulteta i najavio da doktorski studij Management više neće upisivati nove studente. Taj će se studij ugasiti.

- Poruka je vrlo jasna. Kao dekanu institucije, žao mi je što je cijeli fakultet došao u negativan kontekst, u situaciju u kojoj je svim našim alumnijima i svim našim aktualnim studentima načinjena ozbiljna reputacijska šteta. Njihova reputacija utječe na našu reputaciju, naša reputacija utječe na njihovu - rekao je Crnković za Telegram.

Kaže da mu je žao onih koji su pošteno, svojim trudom i radom stekli svoje titule.

- Svima njima se, kao dekan institucije, ispričavam. Nama je prije svega stalo do toga da se taj cijeli slučaj raščisti te da dokažemo da se ne radi o praksi, već o iznimci. Na nama je, također, da vodimo računa da se to nikada više ne ponovi - kazao je Crnković i dodao da ne treba i nije fer podcjenjivati stečene titule ostalih kandidata na doktorskom studiju Management tvrdnjom da su lako došli do doktorata.

'Ovdje se ne radi o ispravku doktorata'

Osječko sveučilište formirao je povjerenstvo za znanstvenu procjenu Mihanovićeva doktorata. Dosta profesora je odustalo, a peteročlano povjerenstvo je zaključilo da Mihanović nije plagirao svoj rad te da je zaslužio svoju akademsku titulu doktora znanosti.

Radi se o disertaciji pod naslovom 'Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja', a koja je izazvala buru u javnosti nakon što su u proljeće ove godine iznesene optužbe za plagijat. Povjerenstvo je utvrdilo da je Mihanovićeva doktorska disertacija konceptom, izvedbom i rezultatima istraživanja dokazala postavljene znanstvene hipoteze i ostvarila postavljene ciljeve istraživanja. No, Povjerenstvo je utvrdilo da postoji niz nedostataka u Mihanovićevoj disertaciji te da je potreban ispravak.

- Svi se fokusiraju na taj navodni ispravak, ali ishod cijelog postupka provjere tog doktorata je mogao biti odluka ili o oduzimanju ili o neoduzimanju doktorata. Povjerenstvo je donijelo odluku, iza koje stoji, da se doktorat ne treba oduzeti, ali su u izvješću ustvrdili da doktorat ima određenih nedostataka, nelogičnosti, nesuvislih rečenica koje, po njihovom, treba ispraviti. Ekonomski fakultet je dobio zadatak ne da ispravi doktorat kao što se to po medijima govori, nego da otisne jedan dodatak u kojem će biti navedene ispravke dijelova toga teksta. Potpuno je jasno i nije sporno da se jednom obranjeni doktorat ne može ispravljati, međutim ovdje se ne radi o ispravku doktorata - rekao je dekan Ekonomskog fakulteta.

Fakultet je pokrenuo i stegovni postupak protiv Mihanovićeve mentorice, prof.dr.sc. Ivane Barković Bojanić, dok su ostali mentori umirovljeni te nisu bili podložni stegovnom postupku.

'Mentorica i povjerenstvo su odgovorni'

Crnković se ogradio od procjene Vicine disertacije te objasnip da bi bilo apsurdno kad bi dekan svaku disertaciju osobno provjeravao i pregledavao.

- Povjerenstvo smatra da disertaciju ne treba oduzeti, ja tu nemam što više dodati - kazao je Crnković i objasnio detaljnije proceduru izrade doktorske disertacije.

- Za čitatelje koji nisu iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, važno je da shvate proceduru izrade doktorske disertacije. S kandidatom radi mentor, blisko surađuju tijekom izrade disertacije, mentor iznova iščitava disertaciju u fazama izrade. Po meni, mentorica u ovom slučaju nije smjela dozvoliti da disertacija koja ima takve nedostatke uopće dođe u fazu obrane.

Nakon što mentor odobri disertaciju, na scenu stupa povjerenstvo koje provjerava i ocjenjuje i rad mentora i rad kandidata. To je povjerenstvo u jednakoj mjeri odgovorno kao mentorica, što nisu primijetili propuste i što nisu vratili disertaciju prije obrane na doradu. Smatram da je tu ključna odgovornost.

Da su oni odradili posao kako treba, mi danas ne bismo vodili ovaj razgovor. Ono što možemo poduzeti i što smo već poduzeli, pokrenuli smo stegovni postupak protiv mentorice zbog nesavjesnog obavljanja posla, kako sam rekao, zato što je dozvolila da takva disertacija dođe do obrane. Postupak je u tijeku, ja sam jedna strana, a kolegica mentorica kao zaposlenik stegovno odgovara. Stegovno povjerenstvo na fakultetu će donijeti odluku i ja ću je kao dekan prihvatiti kakva god ona bude - objasnio je dekan osječkog fakulteta.

'Studij je u mirovanju i studij više neće upisivati nove kandidate'

Crnković je još jednom potvrdio da zatvaraju studij.

- Oni koji su upisali studij, imaju pravo – ako i kada izvrše svoje obveze – doktorirati. Međutim, nove generacije studenata više neće moći upisivati ovaj studij u ovakvom obliku. Studij je u mirovanju i studij više neće upisivati nove kandidate. Izrađujemo novi doktorski studijski program, kakav naš fakultet zaslužuje imati.

U njegovoj izradi vodimo računa o brojnim čimbenicima. Jedan je svakako upisna kvota koja mora biti usklađena s mentorskim kapacitetom. Po mom mišljenju, kvota bi trebala biti oko 10, maksimalno 12 studenata godišnje. Naravno, vodit ćemo računa i o tome da dobijemo najkvalitetnije moguće kandidate kroz dodatno pooštravanje uvjeta za upis", govori Crnković.

'Zašto su HDZ-ovci upisivali ovaj fakultet? To je pitanje za njih'

Dekan Crnković kaže da ne zna zašto su HDZ-ovci upisivali upravo ovaj fakultet te da za to treba pitati njih.

- Na taj studij je dosad upisano 346 kandidata tako da nisam siguran da je većina njih stranački opredijeljena kako sugerirate. Zašto su članovi HDZ-a dolazili u Osijek, to je pitanje za njih. Ako se referirate na moje ranije političko opredjeljenje, ponovit ću, ja nisam bio dekan kad je velika većina njih studij upisala - zaključio je Crnković u razgovoru za Telegram.

Podsjetimo, svoje akademske titule na osječkom Ekonomskom fakultetu stekli su Miroslav Škoro, Vesna Škare-Ožbolt, Luka Burilović, koji je doktorat obranio 2019. godine, niz poznatih HDZ-ovaca iz Splita, kao Vice Mihanović i Ante Sanader, koji se odlučio za doktorat u šestom desetljeću života. Na popisu su i Ivica Kusić, šef Porezne uprave u Splitu i potpredsjednik splitskog HDZ-a, te Ante Bačić, splitski saborski zastupnik, ali i mnogi drugi.