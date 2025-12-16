Obavijesti

NESREĆA U SPLITU

Splitska policija otkrila detalje: Evo zašto Kerum ide u zatvor!

Piše Antonela Šaponja,
Split: Konferencija za medije Željka Keruma na kojoj je predstavio kandidata za lokalne izbore | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Željko Kerum, čelnik HGS-a i bivši gradonačelnik Splita, završio je u zatvoru na Bilicama, gdje bi trebao ostati do 29. prosinca

Šef HGS-a Željko Kerum (65) od jučer je u zatvoru na Bilicama. Kako su priopćili iz PU splitsko-dalmatinske, Keruma su u ponedjeljak, 15. prosinca doveli na nadležni općinski prekršajni sud. Ranije su utvrdili da je 12. prosinca na području Splita izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Vozio je osobni automobil prilaznim kolnikom, a dolaskom do mjesta događaja nakratko se zaustavio te pokrenuo vozilo prema naprijed odnosno uključivao se u promet, a da se prethodno nije uvjerio da opisanu radnju može obaviti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu ili imovinu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u desnu bočnu stranu drugog osobnog vozila, navode iz policije.

Nakon nastanka prometne nesreće 65-godišnjak je krenuo vozilom unatrag na parkirališni prostor, napustio vozilo i mjesto događaja, a da nije s drugim sudionikom prometne nesreće popunio i potpisao europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijenio osobne podatke i podatke o vozilima, dodaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Utvrđeno je da je 65-godišnjak upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, s obzirom na to da mu je temeljem rješenja određeno da zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

Kerum je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna u visini od 1.160 eura.  Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 14 dana, nakon čega je predan u zatvor.

