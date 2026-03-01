Obavijesti

ISTRAŽUJU JE LI TERORISTIČKI NAPAD

FBI istražuje je li smrtonosni napad u Texasu osveta za udar na Iran: Napadač ubio dvoje!

FBI istražuje je li smrtonosni napad u Texasu osveta za udar na Iran: Napadač ubio dvoje!
Napad se dogodio samo dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izveli zračne napade u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, što je dodatno pojačalo sumnje istražitelja...

Američke savezne vlasti istražuju je li krvavi napad u Austina, u kojem su u nedjelju rano ujutro ubijene dvije osobe, a 14 ih je ranjeno, bio čin terorizma motiviran nedavnim američko-izraelskim udarima na Iran. Iako dužnosnici pozivaju na oprez jer je istraga u ranoj fazi, kod napadača, kojeg je policija usmrtila na mjestu događaja, pronađeni su dokazi koji ukazuju na moguću terorističku pozadinu, piše CNN.

Napad se dogodio samo dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izveli zračne napade u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, što je dodatno pojačalo sumnje istražitelja.

Napadač nosio majicu s iranskom zastavom

Napadač je identificiran kao 53-godišnji Ndiaga Diagne, naturalizirani američki državljanin porijeklom iz Senegala, koji je u SAD stigao 2006. godine. Prema tvrdnjama iz više izvora bliskih istrazi, Diagne je u trenutku napada nosio majicu s dizajnom iranske zastave, a prema nekim izvješćima i drugu majicu s natpisom "Property of Allah" (Vlasništvo Alaha). Vlasti također provjeravaju njegovu povijest, koja uključuje i ranije zabilježene probleme s mentalnim zdravljem.

Zajednički tim za borbu protiv terorizma FBI-a uključio se u istragu upravo zbog pronađenih dokaza.

Alex Doran, vršitelj dužnosti specijalnog agenta FBI-a u San Antoniju, potvrdio je na konferenciji za novinare da postoje određeni pokazatelji koji upućuju na moguću povezanost s terorizmom.

​- Očito je još uvijek prerano u procesu donijeti točan zaključak o motivu, ali postojali su pokazatelji na samom napadaču i u njegovom vozilu koji upućuju na potencijalnu vezu s terorizmom - izjavio je Doran.

Hladnokrvni napad u srcu noćnog života

Krvoproliće se odvilo ispred popularnog bara "Buford's Backyard Beer Garden" u ulici West Sixth Street, poznatoj po noćnom životu. Prema riječima šefice policije Austina, Lise Davis, napadač se u svom terencu nekoliko puta vozio oko bloka prije nego što je započeo napad.

​- U jednom trenutku upalio je sva čeatiri pokazivača smjera, spustio prozor i počeo pucati iz pištolja, pogađajući goste koji su bili na terasi i ispred bara - rekla je Davis.

Nakon toga, Diagne je parkirao vozilo, izašao s puškom i nastavio pucati na prolaznike. Zahvaljujući tome što su policijske i medicinske ekipe već bile raspoređene u centru grada tijekom vikenda, reakcija je bila iznimno brza. Policajci su stigli do napadača za manje od minute i usmrtili ga u razmjeni vatre. Tri od 14 ranjenih osoba i dalje su u kritičnom stanju.

Gradonačelnik Austina, Kirk Watson, pohvalio je brzu reakciju službi.

​- Njihova brza reakcija definitivno je spasila živote - kazao je Watson.

Guverner Teksasa Greg Abbott osudio je napad i naredio pojačane policijske patrole, ističući da "ovaj čin nasilja neće definirati Teksašane". Bijela kuća je potvrdila da je o napadu obaviješten i predsjednik SAD-a Donald Trump.
 

