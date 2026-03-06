FBI OBJAVIO INTERVJU Žena optužila Trumpa za seksualno zlostavljanje. Stigla reakcija...

Agenti Saveznog istražnog ureda (FBI) intervjuirali su ženu četiri puta tijekom 2019. godine u sklopu istrage o optuženom trgovcu ljudima Jeffreyju Epsteinu. Ministarstvo pravosuđa prethodno je objavilo zapisnik kojim se potvrđuje da su se intervjui održali, ali je objavilo sažetak samo jednog od četiriju sastanaka, u kojem je optužila Epsteina da ju je zlostavljao dok je bila tinejdžerica.

Novootkriveni zapisi, koji su u četvrtak objavljeni na web stranici ministarstva, pokazuju da je tvrdila da ju je i Trump pokušao prisiliti na oralni seks nakon što ju je sa sadašnjim predsjednikom Epstein upoznao u New Yorku ili New Jerseyju 1980-ih kada je imala između 13 i 15 godina.

Politico, koji je prvi o njima izvijestio, rekao je da je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nazvala tvrdnje žene "potpuno neutemeljenim optužbama koje nisu potkrijepljene nikakvim vjerodostojnim dokazima".

Ministarstvo pravosuđa upozorilo je da neki od dokumenata uključuju "neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa". Reuters nije mogao neovisno potvrditi točnost navoda te žene, a zapisi FBI-a sugeriraju da su agenti zadnji put s njome razgovarali 2019. godine.

Ministarstvo pravosuđa u objavi na X-u priopćilo je da su zapisi koje je objavilo u četvrtak među 15 dokumenata koje je "netočno kodiralo kao duplikate", zbog čega ih ranije nije objavilo.

Dokumenti su otkriveni u trenutku kad se ministarstvo pravosuđa suočava s istragom u Kongresu zbog načina na koji je postupalo s dokumentima iz istrage slučaja Epstein, koje je dužno objaviti.

Demokrati optužuju Trumpovu vladu za prikrivanje zapisa vezanih uz Trumpa, a odbor u Zastupničkom domu glasao je za pozivanje glavne državne odvjetnice Pam Bondi kako bi je zastupnici mogli ispitati o tome kako vlada postupa s otkrivanjem dokumenata.

Trump je rekao da je njegova povezanost s Epsteinom završila sredinom 2000-ih i da nikada nije bio svjestan da je taj financijer bio seksualni zlostavljač. Zapisi koje je prethodno objavilo ministarstvo pokazuju da je Trump nekoliko puta letio Epsteinovim avionom 1990-ih, što je Trump porekao.

Nakon što je financijer prvi put optužen za seksualno nedolično ponašanje, Trump je nazvao šefa policije u Palm Beachu kome je rekao da "svi znaju da on to radi", prema zapisniku intervjua FBI-a.

U izvješću o posljednjem intervjuu žene provedenom u listopadu 2019., tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata, agenti su je pitali bi li bila voljna dati više informacija o Trumpu.

Kao odgovor, napisao je agent, "pitala je koja bi bila svrha davanja informacija u ovom trenutku njezina života kada postoji velika vjerojatnost da se ništa ne može učiniti po tom pitanju".