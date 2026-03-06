Obavijesti

VIDEO Trumpov trenutak mira: U svoj ured pozvao pastore na molitvu, neki su ga i dodirivali..

Piše Ivan Štengl,
VIDEO Trumpov trenutak mira: U svoj ured pozvao pastore na molitvu, neki su ga i dodirivali..
Susret je kulminirao molitvenim krugom oko stola Resolute, a molitvu je predvodio Tom Mullins, osnivač crkve Christ Fellowship s Floride. Mullins je molio za Božju milost i zaštitu nad predsjednikom

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je praksu bliske suradnje s vjerskim vođama, ugostivši u Ovalnom uredu skupinu od dvadesetak pastora na zajedničkoj molitvi za naciju.

Susret je kulminirao molitvenim krugom oko stola Resolute, a molitvu je predvodio Tom Mullins, osnivač crkve Christ Fellowship s Floride. Mullins je molio za Božju milost i zaštitu nad predsjednikom, tražeći "mudrost odozgo" za vođenje zemlje kroz teška vremena. Poseban naglasak stavljen je na američke vojnike, za koje se tražila zaštita. Jedna od ključnih poruka molitve bila je i molba za snagu kako bi Trump vodio Sjedinjene Države "natrag prema jednoj naciji pod Bogom".

MONROEVA DOKTRINA 2.0 Trump: Nakon Irana, Kuba je samo pitanje vremena
Trump: Nakon Irana, Kuba je samo pitanje vremena

Svi koji su mogli, potrudili su se da barem na trenutak dotaknu Trumpa koji je za vrijeme molitve sjedio i zatvorio oči.

Ovakvi susreti postali su uobičajeni pod Trumpovim vodstvom. Ključnu ulogu u organizaciji ima Paula White-Cain Trumpova dugogodišnja duhovna savjetnica i voditeljica Ureda za vjerska pitanja.

Među redovitim gostima su i utjecajni pastori poput Roberta Jeffressa iz Dallasa, koji je jedan od najglasnijih pristaša predsjednika još od 2016. godine. Iako pristaše pozdravljaju ove događaje kao duhovno ohrabrenje, kritičari upozoravaju na brisanje granice između crkve i države.
 

