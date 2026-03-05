Obavijesti

Trump o rastu cijena goriva: Ako porastu, neka porastu

Foto: Reuters

Američki predsjednik Donald Trump kaže da nije zabrinut zbog rasta cijena goriva u SAD-u uzrokovanog širenjem sukoba s Iranom te je u ekskluzivnom intervjuu za Reuters izjavio da mu je američka vojna operacija prioritet.

„Uopće me to ne brine”, rekao je na pitanje o višim cijenama na benzinskim postajama. „One će vrlo brzo pasti kada sve ovo završi, a ako porastu, neka porastu, ali ovo je puno važnije nego da cijena benzina malo poraste.”

Gas prices are seen at a fuelling station as the price of oil and gas has surged amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Washington
Foto: Ken Cedeno

Trump je iznio vremenski okvir od četiri do pet tjedana za vojnu kampanju protiv Teherana, no politički i vojni stručnjaci to dovode u pitanje, ističući da američka vlada još nije jasno definirala krajnji cilj dok se sukob nastavlja širiti regijom i izvan nje.

U intervjuu je Trump rekao da ne planira posegnuti za Strateškim rezervama nafte te da je uvjeren kako će Hormuški tjesnac, ključni pomorski prolaz za transport nafte u blizini Irana, ostati otvoren jer je iranska mornarica „na dnu mora”.

Globalne cijene nafte porasle su 16 posto otkako je rat započeo u subotu, jer je širenje sukoba poremetilo opskrbu s Bliskog istoka.

Prema podacima organizacije AAA, američke organizacije za putovanja koja prati cijene goriva, prosječna nacionalna cijena benzina porasla je za 27 centi u odnosu na prošli tjedan i sada iznosi 3,25 dolara po galonu. Trenutačni nacionalni prosjek za 15 centi je viši nego prije godinu dana.

Trump kaže da troškovi „nisu puno porasli”.

To predstavlja promjenu tona za predsjednika, koji je prošlog mjeseca u govoru o stanju nacije isticao pad cijena benzina, kao i na skupu u Teksasu posvećenom energetici koji je održan samo nekoliko sati prije nego što su SAD pokrenule zračne napade.

