CILJALI AGENTE

FBI spriječio bombaški napad u Kaliforniji, četvero uhićeno: Htjeli napasti na Novu godinu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nathan Howard

Ekstremna skupina planirala napade na imigracijske agente i vozila ICE-a u Los Angelesu i okrugu Orange na Novu godinu

FBI je spriječio bombašku zavjeru usmjerenu na više ciljeva, uključujući imigracijske agente i vozila u Los Angelesu i okrugu Orange, objavila je u ponedjeljak državna odvjetnica Pam Bondi.

"Front za oslobođenje otoka Turtle - krajnje lijeva, propalestinska, protuvladina i antikapitalistička grupa, spremala se za niz bombaških napada na više ciljeva u Kaliforniji na Novu godinu. Cilj grupe bili su i agenti, kao i vozila ICE-a", rekla je Bondi.

Četiri su osobe optužene za zavjeru i posjedovanje neregistrirane razorne naprave, prema tužbi podnesenoj američkom Okružnom sudu za Središnji okrug Kalifornije.

Planom bombaškog napada predviđeno je da se na pet lokacija usmjerenih na dvije američke tvrtke točno u ponoć s prijelaza sa Stare godine na Novu godinu postave eksplozivne naprave na području Los Angelesa, stoji u izvješću. 

