Obavijesti

News

Komentari 0
AHMED SE OPORAVLJA U BOLNICI

Za australskog junaka Ahmeda skupljeno više od 600.000 €. Trump: Stvarno hrabar čovjek!

Piše HINA.,
Čitanje članka: 3 min
Za australskog junaka Ahmeda skupljeno više od 600.000 €. Trump: Stvarno hrabar čovjek!
Foto: Twitter

Ahmedov otac, Mohamed Fateh al Ahmed, u intervjuu ABC Newsu je kazao da je njegov sin australski državljanin i da se bavi prodajom voća i povrća. "Moj sin je junak. Radio je u policiji i zna kako braniti ljude."..

Donacije za muškarca iz Sydneya koji je oteo pušku jednom od napadača u vrijeme masovne pucnjave na plaži Bondi dosegnule su više od 1,1 milijuna australskih dolara (oko 620.000 eura), dok se on oporavlja u bolnici nakon operacije kojoj je podvrgnut zbog rana od metaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove 01:13
'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove | Video: 24sata/reuters

Četrdesettrogodišnji Ahmed al Ahmed, musliman, otac dvoje djece, skrio se iza parkiranih automobila prije nego što je s leđa napao jednog od napadača, oteo mu pušku i oborio ga na tlo. Premijer Anthony Albanese rekao je da je Ahmedova hrabrost spasila živote.

GORDAN AKRAP ZA 24SATA Pozadina pokolja u Sydneyju: Njima ne treba novac. Vjerski ih indoktriniraju i organiziraju
Pozadina pokolja u Sydneyju: Njima ne treba novac. Vjerski ih indoktriniraju i organiziraju

Ono što smo vidjeli u posljednja 24 sata bilo je najgore što čovjek može napraviti - teroristički čin, ali smo istodobno vidjeli i primjer najboljeg što čovjek može napraviti, a taj čovjek je Ahmed Al Ahmed koji je srljao u opasnost, riskirajući pritom vlastiti život, rekao je Albanese u programu državne televizije ABC News, podsjetivši da je drugi počinitelj Al Ahmeda ranio s dva pucnja.

Galerija: Tuga u Australiji

Aftermath of a shooting incident on a Jewish holiday celebration at Bondi Beach in Sydney Aftermath of shooting incident at Bondi Beach in Sydney Aftermath of shooting incident at Bondi Beach in Sydney
20
Foto: Flavio Brancaleone/REUTERS

Obitelj lokalnog junaka novinarima je rekla da je Ahmed pogođen u predio ruke i nadlaktice.

Australska policija u ponedjeljak je objavila da su napad na grupu ljudi koja je u nedjelju na plaži Bondi slavila židovsku Hanuku počinili 50-godišnji muškarac i njegov 24-godišnji sin. Pritom je ubijeno 15 ljudi. To je najgora masovna pucnjava u Australiji posljednjih gotovo 30 godina.

Ahmedov otac, Mohamed Fateh al Ahmed, u intervjuu ABC Newsu je kazao da je njegov sin australski državljanin i da se bavi prodajom voća i povrća. "Moj sin je junak. Radio je u policiji i zna kako braniti ljude."

JEDINICA 910 Tko je iza pokolja u Sydneyju? Spominje se jedinica 910, ali i grupa koja ne voli Hrvatsku
Tko je iza pokolja u Sydneyju? Spominje se jedinica 910, ali i grupa koja ne voli Hrvatsku

Čestitke u međuvremenu stižu sa svih strana, od čelnika iz zemlje i iz inozemstva.

Premijer Novoga Južnog Walesa Chris Minns na društvenim je mrežama objavio kako je posjetio Ahmeda u bolnici St. George i prenio mu zahvalnost ljudi iz cijele zemlje. 

Foto: Twitter

"Ahmed je pravi junak. Hvala ti", piše u njegovoj objavi. Na fotografiji Minns stoji uz njegov krevet, a Ahmed pozira s lijevom rukom u gipsu oslonjen o jastuke.

NAPAD NA AUSTRALSKOJ PLAŽI JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!
JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!

I američki predsjednik Donald Trump Ahmeda je nazvao "vrlo, vrlo hrabrom osobom" koja je spasila mnoge živote.

Dosad je GoFundMe kampanja pokrenuta za Ahmeda prikupila više od 1,1 milijun australskih dolara u samo jednom danu. Milijarder i upravitelj hedge fonda Bill Ackman najveći je donator. On je priložio 99.999 australskih dolara.

AUSTRALIJA ZAVIJENA U CRNO FOTO Ovo su žrtve užasnog napada u Sydneyju: Curica (10), dva rabina, bivši policajac...
FOTO Ovo su žrtve užasnog napada u Sydneyju: Curica (10), dva rabina, bivši policajac...

Yomna Touni (43) je ostala u bolnici satima da bi ponudila pomoć u ime muslimanske dobrotvorne organizacije koja također prikuplja sredstva za Ahmeda. "Želimo prikupiti što više novca za njegov brzi oporavak", kazala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura
LUKSUZ PODNO VELEBITA

FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025