Za australskog junaka Ahmeda skupljeno više od 600.000 €. Trump: Stvarno hrabar čovjek!

Donacije za muškarca iz Sydneya koji je oteo pušku jednom od napadača u vrijeme masovne pucnjave na plaži Bondi dosegnule su više od 1,1 milijuna australskih dolara (oko 620.000 eura), dok se on oporavlja u bolnici nakon operacije kojoj je podvrgnut zbog rana od metaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:13 'Umrijet ću, reci obitelji da sam ih spasio': Svijet skuplja novac za heroja koji je spasio Židove | Video: 24sata/reuters

Četrdesettrogodišnji Ahmed al Ahmed, musliman, otac dvoje djece, skrio se iza parkiranih automobila prije nego što je s leđa napao jednog od napadača, oteo mu pušku i oborio ga na tlo. Premijer Anthony Albanese rekao je da je Ahmedova hrabrost spasila živote.

Ono što smo vidjeli u posljednja 24 sata bilo je najgore što čovjek može napraviti - teroristički čin, ali smo istodobno vidjeli i primjer najboljeg što čovjek može napraviti, a taj čovjek je Ahmed Al Ahmed koji je srljao u opasnost, riskirajući pritom vlastiti život, rekao je Albanese u programu državne televizije ABC News, podsjetivši da je drugi počinitelj Al Ahmeda ranio s dva pucnja.

Galerija: Tuga u Australiji

Obitelj lokalnog junaka novinarima je rekla da je Ahmed pogođen u predio ruke i nadlaktice.

Australska policija u ponedjeljak je objavila da su napad na grupu ljudi koja je u nedjelju na plaži Bondi slavila židovsku Hanuku počinili 50-godišnji muškarac i njegov 24-godišnji sin. Pritom je ubijeno 15 ljudi. To je najgora masovna pucnjava u Australiji posljednjih gotovo 30 godina.

Ahmedov otac, Mohamed Fateh al Ahmed, u intervjuu ABC Newsu je kazao da je njegov sin australski državljanin i da se bavi prodajom voća i povrća. "Moj sin je junak. Radio je u policiji i zna kako braniti ljude."

Čestitke u međuvremenu stižu sa svih strana, od čelnika iz zemlje i iz inozemstva.

Premijer Novoga Južnog Walesa Chris Minns na društvenim je mrežama objavio kako je posjetio Ahmeda u bolnici St. George i prenio mu zahvalnost ljudi iz cijele zemlje.

Foto: Twitter

"Ahmed je pravi junak. Hvala ti", piše u njegovoj objavi. Na fotografiji Minns stoji uz njegov krevet, a Ahmed pozira s lijevom rukom u gipsu oslonjen o jastuke.

I američki predsjednik Donald Trump Ahmeda je nazvao "vrlo, vrlo hrabrom osobom" koja je spasila mnoge živote.

Dosad je GoFundMe kampanja pokrenuta za Ahmeda prikupila više od 1,1 milijun australskih dolara u samo jednom danu. Milijarder i upravitelj hedge fonda Bill Ackman najveći je donator. On je priložio 99.999 australskih dolara.

Yomna Touni (43) je ostala u bolnici satima da bi ponudila pomoć u ime muslimanske dobrotvorne organizacije koja također prikuplja sredstva za Ahmeda. "Želimo prikupiti što više novca za njegov brzi oporavak", kazala je.