FBI spriječio napad u Bijeloj kući na UFC spektaklu: 'Prijavila ga majka, okupljali se na TikToku!'

Savezni istražni ured (FBI) spriječio je detaljno razrađenu zavjeru za napad na UFC borilački spektakl održan proteklog vikenda na južnom travnjaku Bijele kuće povodom 80. rođendana predsjednika Donalda Trumpa. U operaciji koja je obuhvatila nekoliko saveznih država uhićeno je više osoba koje se sumnjiči da su planirale višefazni napad dronovima s eksplozivom i snajperskim timovima, s ciljem izazivanja masovne panike i velikog broja žrtava.

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- FBI i naši partneri iz snaga sigurnosti doznali su 10. lipnja za moguću prijetnju događaju UFC America 250 u Washingtonu. Zahvaljujući brzoj akciji, nekoliko je osoba sada u pritvoru, a navodno planirani napadi spriječeni su u samom začetku - stoji u objavi direktora FBI-a Kasha Patela na društvenoj mreži X.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Detalji zastrašujućeg plana

Prema sudskim dokumentima koji su objavljeni u utorak, plan napada bio je iznimno brutalan i osmišljen da izazove maksimalan kaos. Grupa od otprilike 20 sudionika, koji su komunicirali putem kriptirane aplikacije Signal, namjeravala je iskoristiti gužvu od gotovo 100.000 ljudi okupljenih na proslavi.

Foto: Evan Vucci

Prva faza napada uključivala je korištenje malih dronova napunjenih eksplozivom. Letjelice su trebale biti detonirane iznad arene sagrađene na travnjaku Bijele kuće kako bi izazvale paniku i natjerale prestravljenu gomilu u bijeg. Plan je bio usmjeriti ljude, među kojima su bili i "ciljevi visoke vrijednosti" poput predsjednika Trumpa, potpredsjednika JD Vancea i drugih visokih dužnosnika, prema unaprijed određenim izlazima. Na tim lokacijama čekali bi ih članovi grupe naoružani snajperskim puškama, spremni otvoriti vatru na masu koja bježi. Krajnji cilj, kako je jedan od uhićenih priznao istražiteljima, bio je "pokrenuti revoluciju" u Sjedinjenim Državama.

Ključna uloga majke i uhićenje tinejdžera

Ključni trag koji je doveo do razbijanja zavjere došao je od izvora od kojeg se to najmanje očekivalo - majke jednog od osumnjičenih. Prošlog tjedna, majka 19-godišnjeg Tycena Propera iz Ohija nazvala je lokalnu policiju te izrazila duboku zabrinutost zbog ponašanja svog sina. Prijavila je da je nedavno potrošio oko 3000 dolara, novac koji je dobio za maturu, na kupnju oružja, streljiva, balističkih ploča i opreme za kampiranje. Također je navela da je dao otkaz na poslu i da komunicira s "nasumičnim" pojedincima na internetu koji su ga, kako je vjerovala, vjerski manipulirali.

Foto: Evan Vucci

Policija je pretražila Properov telefon i pronašla razgovore koji su otkrili detalje plana, uključujući karte s označenim snajperskim pozicijama. Proper je odveden u bolnicu zbog "homicidnih misli", gdje je kasnije u razgovoru s agentima FBI-a priznao sudjelovanje u planiranju napada. Njegova obitelj predala je vlastima arsenal koji je uključivao jurišnu pušku, tisuće komada streljiva i bullpup pušku obojenu američkom zastavom. Proper je optužen za urotu i pokušaj ubojstva saveznog dužnosnika. Uhićenja su provedena i u Missouriju i Kaliforniji.

Ideologija mržnje i poziv na rušenje sustava

Istraga je otkrila da su se članovi grupe okupljali na TikToku pod nazivom "Vanguard of the Old" (Avangarda starog). U sudskim spisima navodi se da su članovi izražavali ultra-religiozna i protuvladina stajališta, vjerujući da "Sjedinjene Države treba srušiti kako bi se mogle ponovno izgraditi". Jedna od njihovih specifičnih zamjerki bila je ta da "ljudi povezani s Jeffreyjem Epsteinom ne bi trebali upravljati zemljom", što je referenca na pokojnog financijera osuđenog za seksualne prijestupe, s kojim je predsjednik Trump bio poznanik prije više desetljeća.

Foto: AFP PHOTO / US DEPARTMENT OF JUSTICE

Trump, koji je u vrijeme objave vijesti bio na summitu G7 u Francuskoj, izjavio je novinarima da nije bio brifiran o spriječenoj zavjeri.

​- Nisam čuo za to. Napad koji sam ja gledao bio je od strane boraca - kratko je poručio.

Direktor Tajne službe Sean Curran potvrdio je da je njegova agencija "tijesno surađivala s FBI-em tijekom cijele istrage" kako bi identificirala odgovorne i privela ih pravdi.

Uz korištenje AI-ja*