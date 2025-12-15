Obavijesti

UŽAS

Femicid u Srbiji: Muškarac na trgu ubio ženu nožem?!

Muškarac za kojeg sumnjaju da ju je ubio je u pritvoru

Nakon što je Hrvatska potresena 19. ubojstvom žene ove godine, strašne vijesti stižu nam iz susjedstva. Kako doznaje Blic, oko 16:30 sati na Trgu Nikole Pašića ubijena je ženska osoba starosti oko 50 godina.

Muškarac za kojeg sumnjaju da ju je ubio je u pritvoru. 

Prema riječima očevidaca, muškarac je ženu jurio nožem, a kasnije ju je i sustigao i ubio.

