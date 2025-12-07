Obavijesti

News

Komentari 8
'DOSTA JE VIŠE'

Sarnavka pokrenula peticiju za 'micanje klečavaca s trgova': Zašto institucije ovo dopuštaju?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Sarnavka pokrenula peticiju za 'micanje klečavaca s trgova': Zašto institucije ovo dopuštaju?
Zagreb: Zaklada Solidarna predstavila kampanju 'Život ima cijenu' | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zahtijevamo micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj. U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe

Do kraja 2025. godine je 25 dana. Do sad je u Hrvatskoj ubijeno 18 žena, 71,4 posto ubijenih žena u ovoj godini je ubijeno od strane intimnih partnera. Svakih 10 minuta, prema statistici UN-a, u svijetu bude ubijena jedna žena. Prošle godine je u svijetu 50 tisuća žena ubijeno od strane bliske osobe.

Feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je on-line peticiju za "micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj.

SRAMOTAN INCIDENT U ZAGREBU Klečavac gazio ruže za ubijene žene. Umjetnica Lekić Fridrih: 'Ovo je iznimno jeziv događaj...'
Klečavac gazio ruže za ubijene žene. Umjetnica Lekić Fridrih: 'Ovo je iznimno jeziv događaj...'

 - Zahtijevamo micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj. U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe. Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava Republike Hrvatske prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota. Zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju ovo javno pozivanje na neravnopravnost, na drugotnost jednog spola?!?!?!Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. Lokalna vlast, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud moraju reagirati - piše u peticiji u potpisu: Dosta je više! Sanja Sarnavka, feministkinja i aktivistkinja.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka
osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/ 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...
FEMICID U RIJECI

Strašni detalji ubojstva djevojke u Rijeci! Umirala je na 3. katu, a trag krvi vodio je do ubojice...

Radi se o mladim osobama, u dvadesetim godinama. Mladić ima 24, a djevojka 23 godine i navodno su bili u vezi. Susjedi u potpunom šoku...
Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića
TAJNI IZVJEŠTAJ

Prava istina o sutkinji Mirti Matić: Problem je da je 2021. glasala protiv izbora Turudića

Novi broj tjednika Express donosi manje poznate pojedinosti iz postupka izbora glavne kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda, a neke od njih bacaju i novo svjetlo na kontroverze koje okružuju tu priču...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025