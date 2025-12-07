Sarnavka pokrenula peticiju za 'micanje klečavaca s trgova': Zašto institucije ovo dopuštaju?

Do kraja 2025. godine je 25 dana. Do sad je u Hrvatskoj ubijeno 18 žena, 71,4 posto ubijenih žena u ovoj godini je ubijeno od strane intimnih partnera. Svakih 10 minuta, prema statistici UN-a, u svijetu bude ubijena jedna žena. Prošle godine je u svijetu 50 tisuća žena ubijeno od strane bliske osobe.

Feministkinja i aktivistkinja Sanja Sarnavka pokrenula je on-line peticiju za "micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj.

- Zahtijevamo micanje klečavaca s glavnih trgova gradova u Hrvatskoj. U Rijeci je 6. prosinca 2025. ubijena 18. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe. Njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt. Njihova molitva predstavlja izravno kršenje odredbe Ustava Republike Hrvatske prema kojoj je ravnopravnost spolova jedna od najviših vrednota. Zašto lokalne vlasti i institucije države dopuštaju ovo javno pozivanje na neravnopravnost, na drugotnost jednog spola?!?!?!Sloboda govora zahtijeva i odgovornost za izrečene riječi. Zatvorimo trgove za molitve koje pogađaju žene i čine da rodno uvjetovano nasilje postaje opravdano i dopustivo. Lokalna vlast, Vlada Republike Hrvatske, Ustavni sud moraju reagirati - piše u peticiji u potpisu: Dosta je više! Sanja Sarnavka, feministkinja i aktivistkinja.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka

osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/