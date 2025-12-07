Klečavac gazio ruže za ubijene žene. Umjetnica Lekić Fridrih: 'Ovo je iznimno jeziv događaj...'

Izašao je iz grupe takozvanih molitelja i pedantno pregazio ruže posvećene sjećanju na žene žrtve femicida u posljednje tri godine dok su ga njegovi kolege mirno gledali, ispričala nam je umjetnica Arijana Lekić Fridrih o skandaloznom ponašanju molitelja Tonija Kumerlea na Trgu bana Josipa Jelačića ovu subotu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 Gazio ruže na Trgu | Video: 24sata

Podsjetimo, on je u ovu subotu izašao iz skupine molitelja te je odlučio gaziti po 38 ruža koje je umjetnica Lekić Fridrih položila za 38 ubijenih žena u posljednje tri godine.

Društvenim mrežama brzo se proširila ta snimka te su građani krenuli komentirati kako se radi o Toniju. On je član zagrebačke rock grupe Izlet te sudjeluje u molitvama na Trgu. Na društvenim mrežama objavljene su njegove fotografije na kojima drži plakat i nalazi se među moliteljima.

- U Republici Hrvatskoj u 2025. godini postoje javne površine na kojima ženama nije dozvoljeno stati jer će vas njihovi redari, a u konačnici i policija udaljiti. Zašto? Na osnovu spola. Ovo je iznimno neugodan i jeziv događaj i simptom nezdravog društva - dodala je Lekić Fridrih.

Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po njima. Nakon toga ga starija gospođa upozorava i objašnjava mu da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među klečavce koji su, kao i svake prve subote u mjesecu, molili na Trgu.

Policiji smo poslali snimku i pitali smo ih je li bili prijava i ako nije, hoće li postupati temeljem dostavljene snimke.

Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene.