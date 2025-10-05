Fico: Rat u Ukrajini nije naš rat

Slovački premijer Robert Fico ponovio je svoje kritike pristupa Europske unije prema Rusiji, rekavši da ne želi vidjeti poraženu Moskvu nego želi spriječiti još jedan veliki rat u Europi.

Rat u Ukrajini "nije naš rat", rekao je u televizijskom intervjuu koji je prikazan u nedjelju na javnoj televiziji STVR.

Intervju je objavljen kako bi se obilježila godišnja komemoracija Bitke kod prijevoja Dukla iz 1944. godine, kojom se dolaskom sovjetske Crvene armije obilježio početak oslobođenja Slovačke od nacističke vladavine.

Ovo je bila najveća i najkrvavija bitka na slovačkom teritoriju tijekom Drugog svjetskog rata, a sovjetske snage pretrpjele su najteže gubitke.

Fico je rekao da je pogrešno što se uklanja sve više spomenika palim sovjetskim vojnicima, s obzirom na njihovu ulogu u oslobođenju Slovačke.

Izrazio je uznemirenost zbog toga "kako ljudi danas bezbrižno više govore o ratu nego miru."

Na EU samitima, rekao je, postoje rasprave o tome kako pobijediti Rusiju, što je stanje uma koje je opisao kao opasno. "Ne znam jesu li ti ljudi svjesni što zaista znači rat. Možda bi netko trebao podsjetiti javnosti o užasnoj patnji koju je nekoć izazvao", rekao je Fico.

Obećao je da Slovačka neće biti uvučena u bilo kakvu "ratnu avanturu" dok je on premijer.