Slovački premijer postavio uvjete EU-u za svoju podršku novim sankcijama protiv Rusije

Slovačka ne može poduprijeti dodatne sankcije Europske unije protiv Rusije dok EU ne uskladi svoje klimatske ciljeve s potrebama proizvođača automobila i teške industrije, rekao je slovački premijer Robert Fico u četvrtak. Fico je također zatražio mjere radi obuzdavanja cijena električne energije u bloku.

EU raspravlja o 19. paketu sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.

Europski diplomati su rekli da će novi paket vjerojatno uključivati više kineskih kompanija, ruskih banaka i plovila koja pripadaju ruskoj "floti iz sjene" za zaobilaženje sankcije kao i zabranu transakcija vezanih za rusku naftu.

Fico, koji se izdvojio od svojih europskih saveznika svojim proruskim stavovima te se tri puta prošle godine sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, duže vrijeme tvrdi da sankcije nisu učinkovite.

Fico je u četvrtak kazao da "neće podržati usvajanje novog paketa dok (Europska) komisija ne preda realistične prijedloge koji će zahtjevne klimatske ciljeve uskladiti s potrebama proizvodnje automobila, ne samo u Slovačkoj, i s potrebama teške industrije".

"Neću podržati daljnje pakete osim ako Europska komisija ne preda realistične prijedloge glede cijena električne energije u Europi", dodao je u komentarima nakon sastanka s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom u Bratislavi.

Fico je privremeno zadržao posljednji paket sankcija tražeći jamstva o nadoknadi potencijalnih gubitaka zbog zasebnog plana Unije da okonča sav uvoz nafte i plina iz Rusije od 2028.

Slovački premijer je također govorio protiv vojne pomoći za Ukrajinu i kazao da bi EU umjesto toga trebao raditi na postizanju mira.