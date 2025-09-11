Obavijesti

News

Komentari 0
BLIZAK JE S PUTINOM...

Slovački premijer postavio uvjete EU-u za svoju podršku novim sankcijama protiv Rusije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Slovački premijer postavio uvjete EU-u za svoju podršku novim sankcijama protiv Rusije
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

EU raspravlja o 19. paketu sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu...

Slovačka ne može poduprijeti dodatne sankcije Europske unije protiv Rusije dok EU ne uskladi svoje klimatske ciljeve s potrebama proizvođača automobila i teške industrije, rekao je slovački premijer Robert Fico u četvrtak. Fico je također zatražio mjere radi obuzdavanja cijena električne energije u bloku.

EU raspravlja o 19. paketu sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.

Europski diplomati su rekli da će novi paket vjerojatno uključivati više kineskih kompanija, ruskih banaka i plovila koja pripadaju ruskoj "floti iz sjene" za zaobilaženje sankcije kao i zabranu transakcija vezanih za rusku naftu.

ŠIROKA ZONA SUKOBA Stručnjaci: Ruski dronovi izazivaju zabrinutost civilnog zračnog prometa u Europi
Stručnjaci: Ruski dronovi izazivaju zabrinutost civilnog zračnog prometa u Europi

Fico, koji se izdvojio od svojih europskih saveznika svojim proruskim stavovima te se tri puta prošle godine sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, duže vrijeme tvrdi da sankcije nisu učinkovite.

Fico je u četvrtak kazao da "neće podržati usvajanje novog paketa dok (Europska) komisija ne preda realistične prijedloge koji će zahtjevne klimatske ciljeve uskladiti s potrebama proizvodnje automobila, ne samo u Slovačkoj, i s potrebama teške industrije".

SREĆOM PROŠLI BEZ OZLJEDA Poljski bračni par gledao vijesti o ruskim dronovima kad im je jedan pogodio kuću! 'Jaka buka'
Poljski bračni par gledao vijesti o ruskim dronovima kad im je jedan pogodio kuću! 'Jaka buka'

"Neću podržati daljnje pakete osim ako Europska komisija ne preda realistične prijedloge glede cijena električne energije u Europi", dodao je u komentarima nakon sastanka s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom u Bratislavi.

Fico je privremeno zadržao posljednji paket sankcija tražeći jamstva o nadoknadi potencijalnih gubitaka zbog zasebnog plana Unije da okonča sav uvoz nafte i plina iz Rusije od 2028.

Slovački premijer je također govorio protiv vojne pomoći za Ukrajinu i kazao da bi EU umjesto toga trebao raditi na postizanju mira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025