NA SASTANKU

Fico: Slovačka želi dobre odnose s Rusijom i uvoziti više plina

Fico: Slovačka želi dobre odnose s Rusijom i uvoziti više plina
Članice EU-a Slovačka i Mađarska nastoje održati političke veze s Rusijom koja zadovoljava većinu njihovih energetskih potreba

Slovačka želi normalizirati odnose s Rusijom i uvoziti više ruskog plina kroz plinovod Turski tok, rekao je u utorak slovački premijer Robert Fico ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. To je suprotno stajalištima Europske unije koja se do kraja 2027. želi potpuno osloboditi od ruske energije kao kaznu Moskvi za invaziju na Ukrajinu 2022.

Članice EU-a Slovačka i Mađarska nastoje održati političke veze s Rusijom koja zadovoljava većinu njihovih energetskih potreba.

"Želim otvoreno reći da smo izuzetno zainteresirani za standardizaciju odnosa između Slovačke i Rusije", rekao je Fico na sastanku s Putinom na marginama obilježavanja kapitulacija Japana u Drugom svjetskom ratu u Pekingu.

"Vratimo se onome što je bilo normalno kada je riječ o gospodarskoj suradnji država", dodao je.

Turski tok je jedini plinovod kojim ruski plin stiže u Europu nakon eksplozija na Sjevernom toku u rujnu 2022. i nakon što je Ukrajina 1. siječnja zaustavila tranzit preko svog teritorija.

Fico je također rekao da je Slovačka počela ponovno izdavati vize ruskim državljanima koje su bile suspendirane nakon napada na Ukrajinu.

Dodao je i da je zemlja zainteresirana da ruske tvrtke sudjeluju u izgradnji nove nuklearne elektrane, projekt koji njegova vlada namjerava dodijeliti američkoj kompaniji Westinghouse.

Fico je najavo da će se u petak u zapadnom ukrajinskom gradu Užhorodu sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. Rekao je da će otvoriti pitanje nedavnih ukrajinskih napada koji su zaustavili dotok ruskog plina kroz plinovod Družba u Slovačku i Mađarsku.

