OGLASILA SE BIJELA KUĆA

Fico je na 'sva zvona' hvalio Trumpa, a evo što sada priča: 'Postao je opasan i izvan sebe'

Fico je na 'sva zvona' hvalio Trumpa, a evo što sada priča: 'Postao je opasan i izvan sebe'
Sastanak između američkog predsjednika i slovačkog premijera održan je 17. siječnja u Trumpovoj rezidenciji na Floridi i bio je u potpunosti zatvoren za javnost

Slovački premijer Robert Fico zabrinut je nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog njegova "psihološkog stanja". Iz Bijele kuće su, međutim, takve napise oštro demantirali, nazvavši ih potpunom izmišljotinom

Prema pisanju Politica, Fico je navodno na sastanku s drugim europskim čelnicima prošlog tjedna podijelio svoje dojmove nakon susreta s Trumpom na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Iako je Fico jedan od lidera Europske unije koji često podržava Trumpove stavove o slabostima Europe, neimenovani izvori tvrde da je bio uznemiren. U izvještaju stoji kako je slovački premijer "upotrijebio riječ 'opasan' kako bi opisao dojam koji je američki predsjednik ostavio tijekom njihovog osobnog susreta".

Sam medij pritom naglašava kako diplomati koji su prenijeli ove informacije nisu osobno prisustvovali razgovoru europskih lidera, kao i da nemaju detalje o tome što je točno u Trumpovim riječima moglo izazvati takvu Ficovu reakciju.

Ovi navodi posebno su iznenađujući s obzirom na to da je Fico dosad bio jedan od najglasnijih Trumpovih pristaša unutar Europske unije. Nakon Trumpove pobjede na izborima 2024. godine, Fico ju je pozdravio kao "poraz liberalnih i progresivnih ideja". Slovački premijer često je hvalio Trumpov pristup ratu u Ukrajini, tvrdeći da Trump "govori istinu" o sukobu, te je isticao kako bi njegova "beskompromisna stajališta o ilegalnim migrantima trebala biti model" za Europu.

Bijela kuća: 'Apsolutne i potpune lažne vijesti'

Reakcija iz Washingtona stigla je promptno. Zamjenica glasnogovornice Bijele kuće, Anna Kelly, sastanak u Mar-a-Lagu opisala je kao pozitivan i produktivan, a navode o Ficovoj zabrinutosti odbacila je kao dezinformaciju.

​- To su apsolutne i potpune lažne vijesti od anonimnih europskih diplomata koji pokušavaju ispasti važni - poručila je Kelly u komentaru koji prenosi Politico.

Tvrdnje je demantirao i jedan visoki dužnosnik koji je osobno prisustvovao sastanku između Trumpa i Fica. On je za medije izjavio kako se ne sjeća nikakvih neugodnih trenutaka tijekom razgovora. Štoviše, susret je opisao kao "normalan i ugodan".

Sastanak između američkog predsjednika i slovačkog premijera održan je 17. siječnja u Trumpovoj rezidenciji na Floridi i bio je u potpunosti zatvoren za javnost. Upravo ta činjenica ostavlja prostor za različite interpretacije i sukobljene narative koji se, kao u ovom slučaju, pojavljuju putem anonimnih diplomatskih izvora s jedne strane i službenih demantija s druge.
 

