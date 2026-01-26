Obavijesti

News

Komentari 2
NAKON NOVE ULIČNE EGZEKUCIJE ICE-A

Trump mijenja ploču, iznenadio objavom: 'Guverner Minnesote i ja smo na istoj valnoj duljini...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump mijenja ploču, iznenadio objavom: 'Guverner Minnesote i ja smo na istoj valnoj duljini...'
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Walz i drugi demokratski čelnici žestoko su se protivili Trumpovu ratu protiv imigracije, opisujući ga kao nezakonitu invaziju koja ugrožava javnu sigurnost...

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da je "na sličnoj valnoj duljini" s demokratskim guvernerom Minnesote Timom Walzom, nakon što su službenici Imigracijske i carinske službe (ICE) usmrtili drugog američkog državljanina u toj saveznoj državi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nacionalna garda 00:45
Nacionalna garda | Video: Reuters

Iznenađujući komentari Trumpa na društvenim mrežama mogli bi ukazivati ​​na deeskalaciju njegove antimigrantske agende.

Walz i drugi demokratski čelnici žestoko su se protivili Trumpovu ratu protiv imigracije, opisujući ga kao nezakonitu invaziju koja ugrožava javnu sigurnost.

'HTIO JE NAUDITI POLICIJI' Sulude izjave Trumpova čovjeka za migrante: Ubijeni si je sam kriv. Ovdje su žrtve agenti ICE-a
Sulude izjave Trumpova čovjeka za migrante: Ubijeni si je sam kriv. Ovdje su žrtve agenti ICE-a

Trump je prošloga mjeseca pak optuživao Walza za nesposobnost jer nije zaustavio aferu vezanu uz socijalnu skrb u Minnesoti.

Trump je ranije izjavio da će poslati Toma Homana, dužnosnika Bijele kuće koji je zadužen za imigraciju, da surađuje s lokalnim dužnosnicima nakon što su imigracijski agenti u subotu u Minneapolisu ubili 37-godišnjeg Alexa Prettija tijekom sukoba s prosvjednicima.

GREGORY BOVINO (55) Tko je čovjek koji za Trumpa lovi migrante? Uz sebe uvijek ima filmsku ekipu, nosi baloner i M4
Tko je čovjek koji za Trumpa lovi migrante? Uz sebe uvijek ima filmsku ekipu, nosi baloner i M4

Dok su drugi visoki Trumpovi dužnosnici Prettija okarakterizirali kao "domaćeg terorista", Homan nije javno govorio o incidentu. U izjavi, Trump je rekao da Homan "nije bio uključen u obračun u Minnesoti, ali poznaje mnoge ljude tamo".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026