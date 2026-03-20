Trump: Sa Zelenskim teže izlazim na kraj nego s Putinom

Rat u Ukrajini je pao u sjenu rata na Bliskom istoku kojeg su Izrael i SAD pokrenuli protiv Irana 28. veljače. Iako je Ukrajina poslala stručnjake za dronove zaljevskim državama koje su kritizirale SAD jer su se našle na iranskom udaru, Donald Trump i dalje nema lijepe riječi za Volodimira Zelenskog.

U intervjuu za MS NOW, Trump je kritizirao Zelenskog i nastavio u ustaljenom tonu da opstruira pregovore.

- Nisu učinili ništa. Sve što je Zelenski rekao o tome što je Ukrajina učinila da nam pomogne, radi samo u političke i PR svrhe. Nisu učinili ništa - rekao je Trump pa nastavio kanonadu prema ukrajinskom predsjedniku.

- Sa Zelenskim je teže izaći na kraj nego s Putinom. Putin je pokazao da se u ovom trenutku ne boji Europe ni naših europskih saveznika - rekao je Trump.