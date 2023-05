Ovo su tri nove prijave protiv Filipa Mihalića: Tragovi polako nestaju, on je i dalje na slobodi

Gotovo 75 dana zagrebačka policija raspolaže informacijom da je Filip Mihalić sa svojom tvrtkom Buryen i onom internetskom koja nije registrirana pod nazivom BMedical član jedne kriminalne organizacije koja u Istanbulu u Turskoj uz lažnu dokumentaciju krivotvori brze antigenske testove na koronu pod nazivom Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech Co, Ltd, koji su preplavili tržište Hrvatske i šire. Jednako dugo raspolažu i prijavom istog tog Filipa Mihalića za prijetnje i silovanje. Međutim, rezultata do danas nema.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Iz policije javno poručuju da se policija intenzivno bavi sa slučajem u koji je uključen i Interpol.

Prijetnje i skrivanja

Ministarstvo zdravstva negira poslovanje s Buryenom iako je iz državne blagajne na poziciji tog ministarstva vidljiv trag novčanih transakcija koji se vješto premošćuje tvrdnjom iz koje se iščitava kako, primjerice, KBC "Fran Mihaljević" nije njihova sastavnica. Štoviše, apeliraju da istaknemo kako nabavu proizvoda tvrtke Buryen nije provodilo Ministarstvo zdravstva, nego institucije koje su navedene na portalu Državne riznice. Ističu da su na navedenom portalu vidljive točne pozicije, izvori financiranja i konta s kojih su navedeni proizvodi plaćeni. Ipak, ostaje činjenica da, kad provjeravate isplate iz državnog proračuna, u ovom slučaju one su predstavljene pod resorom Ministarstva zdravstva.

Dok traje intenzivna policijska istraga, za to vrijeme Filip Mihalić, vlasnik i osnivač varaždinske tvrtke Buryen i otac mu Anđelko, koji je prokurist tvrtke, ili kako nam je sam rekao "logističar", u tvrtki slobodno šeću i uklanjaju sve što se ukloniti može. Kontaktiraju potencijalne svjedoke i suradnike kako u Hrvatskoj, tako i u Turskoj nudeći im pritom sve za šutnju. Nekima se, doznajemo, preko posrednika čak perfidno prijeti, upozorava na šutnju, ali i prati svaki korak.

Dva tjedna nakon što je policija u rukama imala informaciju da varaždinska tvrtka Buryen "mulja" s lažnim brzim antigenskim testovima na koronu, Filip je ispraznio jedno od skladišta s testovima u Varaždinu. Ispraznio ih je, kako doznajemo, i s drugih pozicija.Brojni tragovi su nestali ili nestaju. Filipovi postovi na društvenim mrežama s fotografijama i brojnim podacima o pošiljkama COVID testova u međuvremenu su nestali.

Nova kaznena djela

Da se na sve načine nastoji omesti istragu spram Filipa ili je okrenuti u drugom smjeru pokazuje i naše najnovije neslužbeno saznanje da je 13. travnja ove godine protiv Filipa Mihalića varaždinskoj policiji podnesena kaznena prijava za kaznena djela nametljivog ponašanja, prijetnje i sprečavanje dokazivanja. Poslali smo varaždinskoj policiji službeni upit o prijavi za ova kaznena djela, a njihov odgovor ćemo objaviti kad stigne.

Također, ranije smo objavili kako se na varaždinskoj adresi Mihalićeve tvrtke, koja je upisana u HALMED-ov očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda i koja se bavila jednim od najunosnijih poslova u koroni, nalazi samo obiteljska kuća. U nenaseljenom prizemlju na staklu je donedavno stajao nalijepljen izblijedjeli A4 papir s natpisom "Skladište Buryen d.d. Varaždin" (pravo ime Mihalićeve tvrtke je Buryen d.o.o.), a na istoj toj adresi iznajmljuju se apartmani. Razgovarali smo s vlasnicom, koja nam je kratko rekla da je tu nekad bilo nekakvo skladište, ali ne zna ništa više. Prvi susjed nam je rekao da nema pojma ni o kakvim testovima ili trgovini medicinskom opremom u blizini.

Više nema tog A4 papira, a gospođa koju smo tamo zatekli je ljutito reagirala na posjet našeg reportera.

U međuvremenu, iako vrhuška stranke na sve načine pokušava otkloniti povezanost s Mihalićem, otkriva se i da je, osim oca Anđelka, i Filip član HDZ-a. Portal Index je dobio neslužbenu potvrdu da je mladić član stranke, a njegovo prisustvo na stranačkim okupljanjima i skupovima dokumentirano je na Facebook stranici Mladeži HDZ-a Grada Varaždina. Fotografije su objavljivane tijekom 2018. godine. Pa ga tako vidimo kako pije za stolom s istaknutim varaždinskim HDZ-ovcem i saborskim zastupnikom Damirom Habijanom. S njima u društvu je i jedan policajac. Ovo mu nije jedina fotografija s Habijanom. Snimljen je i u posjetu Hrvatskom saboru s Habijanom i ostatkom mladeži, a na jednoj fotografiji pozira s Habijanom i društvom u zagrljenoj grupi u jednom kafiću. Na fotografijama je i u društvu s varaždinskim županom, HDZ-ovim Anđelkom Stričakom.

Dakle, očito istaknuti članovi HDZ-a godinama poznaju mladog Filipa. Za vjerovati je da poznaju i njegova oca, s obzirom na to da je bio zastupnik u šestom sazivu Hrvatskog sabora, a svojedobno je bio i načelnik Općine Gornji Kneginec. Ujedno je predsjednik županijske Zajednice utemeljitelja HDZ-a.

Iako je glavni ravnatelj policije potvrdio naša otkrića, iako Interpol surađuje na ovom slučaju, a Filipa već odavno imaju u svojoj bazi podataka jer je osuđen za krivotvorenje novca, i dalje se očekuju konkretni koraci. Postavljaju se pitanja zbog čega, sad već 75 dana od inicijalne informacije o silovanju, prijetnjama i krivotvorenju COVID testova, policija i nadležni organi još nisu odradili posao do kraja. Doduše, postavlja se i pitanje kako je država uopće u kriznoj situaciji mogla ući u milijunski biznis s tvrtkom koja do tada praktički nije imala prihoda, a vlasnik joj je osuđen za krivotvorenje novca, uz povijest pijane vožnje i bježanja policiji.

Najčitaniji članci