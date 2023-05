Pijane vožnje u BMW-u, bijeg policiji, lažni euri: Kako je kršio zakon i dobio posao s državom

24sata su u seriji nastavaka ekskluzivno opisala kako je mladi Filip Mihalić (24), sin bivšeg zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića, još 2020. osuđen za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje. Filip je središnja figura aktualne goleme afere koju istražuju policija i PNUSKOK, a riječ je o sumnji da je preko svoje tvrtke Buryen, u kojoj je prokurist njegov otac Anđelko, iz Turske uvozio krivotvorene testove za Covid-19.

Sada donosimo vremensku crtu ozbiljnih kaznenih djela i prekršaja 24-godišnjeg mladića, koji nisu bili nikakva zapreka da ministarstva i druge zdravstvene i medicinske ustanove u državi posluju s njegovom tvrtkom u milijunskom prometu medicinskih proizvoda.

U siječnju 2018. Filip se jedne subote oko podne u BMW-u X5 našao na graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Krenuo je u Sloveniju samo s vozačkom dozvolom. Revni granični policajci zabranili su mu izlazak iz RH i vratili ga kući.

Pijane vožnje i bijeg policiji

Zatim je u nedjelju, 10. ožujka 2019. godine, pred svitanje Filip pijan sjeo za upravljač moćnog BMW-a X5. Prometni policajci zaustavili su ga u središtu Varaždina. Izmjerili su mu 1,22 g/kg alkohola pa su ga uhitili i zadržali do poslijepodneva, dok se nije otrijeznio. Zaradio je prekršajnu prijavu za vožnju u pijanom stanju. Nakon toga varaždinski mu je sud izrekao zabranu upravljanja vozilima B kategorije, pa je privremeno ostao bez vozačke dozvole.

Svejedno, oduzeta vozačka dozvola zbog pijanstva Filipu nije bila zapreka da se zaputi na more. Dana 28. lipnja iste godine, oko jedan u noći, Filip je u Promajni kraj Makarske opet bio pijan za upravljačem BMW-a X5. Vozio je jednosmjernom ulicom u suprotnom smjeru. Policajci su ga pokušali zaustaviti, ali Filip se na to oglušio. Nije im uspio umaknuti. Alkotest je pokazao da je pod utjecajem alkohola. Izmjerili su mu 1,35 g/kg. Osim što je bio pijan, upravljao je vozilom u vrijeme izrečene mu zabrane, pa su ga i tad uhitili. U policijskim prostorijama zadržali su ga do triježnjenja, nakon čega je završio kod suca za prekršaje u Makarskoj.

Dolazimo do studenog 2019. Filipov poduzetnički duh, sklonost krivotvorenju i brzoj zaradi zamijetili su još 2018. austrijski policajci pa se našao u bazi podataka te na meti Europola, Interpola, a potom i varaždinske policije.

Već smo objavili kako nam je službeno potvrđeno da je Filip osuđen zbog krivotvorenja novca. U sklopu međunarodne policijske operacije "Green heart" na području svih zemalja Europe, čiji je cilj bilo suzbijanje proizvodnje i distribucije krivotvorenih novčanica eura u apoenima od po 10, 20 i 50 visoke kvalitete, u mrežu austrijske policije upao je i Filip Mihalić iz Varaždina. Sve spoznaje austrijske policije o Filipovu "poslu" stigle su i do hrvatske policije. Krajem studenog 2019. varaždinski su policajci utvrdili da je Filip od kraja travnja do kolovoza 2018. narudžbama preko internetske platforme Darknet više puta nabavio više desetaka komada krivotvorenih novčanica u apoenima od 50 eura s ciljem ostvarenja zarade stavljanjem takvog novac u optjecaj kao pravog. Filip je tad zaradio kaznenu prijavu za krivotvorenje novca. Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu ubrzo ga je optužilo za krivotvorenje novca. Presudom Općinskog suda u Varaždinu od 11. veljače 2020. godine Filipu je izrečen pridržaj izricanja maloljetničkog zatvora u trajanju od jedne godine.

Zanimljivo, prošlog tjedna, nekoliko dana prije objave prvog članka iz našeg istraživačkog serijala, Filip se preko graničnog prijelaza Orah na području Vrgorca u Miniju varaždinskih oznaka zaputio u Bosnu i Hercegovinu. Policajcima je predočio nevažeću osobnu iskaznicu, za kojom se tragalo, pa su mu je oduzeli. Kako je Filip kod sebe imao i drugu, važeću osobnu iskaznicu, ipak su ga, kako doznajemo, pustili u BiH.

