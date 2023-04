Sin HDZ-ovca zgrnuo milijune na poslovima s državom, a svi s vlasti kažu da ne znaju tko je on

Kako bih znao za to. To sam jučer vidio, rekao je u subotu predsjednik Sabora Gordan Jandroković i tako nastavio niz 'očitog' ne znanja samog vrha HDZ-a, državnih tajnika i savjetnika koji po prvi puta čuju za Filipa Mihalića (24) koji je na poslovima s državom i Covid testovima 'digao' milijune, a time i za Anđelka Mihalića, istaknutog člana njihove stranke. Pema otkriću 24sata, policija istražuje je li dio testova, koje je dobavljao Mihalić mlađi, možda i krivotvoren.

Anđelko Mihalić je bivši HDZ-ov saborski zastupnik. U sabornici je sjedio između 2008. i 2011. godine, a i bivši je načelnik Općine Kneginec Gornji. Ujedno je i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Varaždinske županije. Njegov sin Filip Mihalić na poslovima s državom je zaradio milijune, akako su ekskluzivno otkrila 24sata, no kako to po običaju biva, nitko od čelnih ljudi u državi nije čuo za njega. Čak ni oni koji su na vlasti i čija su ministarstva poslovala s Mihalićem mlađim i njegovom tvrtkom Buryen. Kako nam je u razgovoru ispričao sam Anđelko, oni su "jednu večer, gledajući na televiziji, vidjeli priliku za biznis". Dosjetili su se uvoziti Covid testove. Podsjetimo, policija istražuje je li dio tih testova možda i krivotvoren.

No, vrhu vlasti to nije tema. U moru svega što smo otkrili i u cijeloj priči, predsjedniku vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću, ali i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, tema su afere SDP-ovaca.

- Ovdje u Rijeci je bio 'slučaj sortirnica', gdje je SDP-ov član iz Međimurja, gdje je cijela SDP-ova struktura gradske organizacije, nigdje nisam čuo formulaciju 'SDP-ov sin, SDP-ova pročelnica'. O ovome ne znam ništa. A to stalno ubacivanje da je netko baš uvijek HDZ-ov, a kad nije, onda je 'neki poduzetnik', 'neki pročelnik', to već lagano doživljavam kao kompleks nakon anketa koje pokazuju da HDZ ima potporu od 31 posto - istaknuo premijer Plenković u petak.

Isto je zaključio u subotu i Jandroković.

- On to nije činio zato što je član HDZ-a. To je činio, ako je učinio, zato što očito ima neki kriminalan način razmišljanja i djelovanja. Cijelo vrijeme povezivanje ljudi sa stranačkom pripadnošću se uvijek odmah veže uz moju stranku. Sjetite se donedavno, dva zastupnika SDP-a u Saboru su pod kaznenim progonom, čelnik SDP-a muljao je nešto s troškovima za odvojeni život, imamo slučaj sortirnice, imamo slučaj međimurskog župana, slučaj glavnog tajnika SDP-a koji je falsificirao neke dokumente. Ne želim govoriti o kolektivnoj odgovornosti. Svatko tko prekrši zakon, odgovara pojedinačno. Kakve veze što je on (Mihalić), ako je uopće, član stranke. Treba se utvrditi, čudno je sve to. Treba utvrditi u kojem je to periodu bilo. Prvo je sve bilo u redu, a onda navodno nije - rekao je Jandroković.

Čudno da vrh stranke ne zna ništa niti o Mihaliću starijem za kojeg upućeni s varaždinskog područja kaže da je poduzetan i sposoban, kao i cijela obitelj. Uz to, Mihalića su opisivali kao jako domoljubnog i predanog ostavštini Franje Tuđmana.

- Naš je posao i zadatak je biti podrška današnjem vodstvu stranke - naglasio je Anđelko Mihalić u jednom od svojih govora.

Ako već sam vrh ne zna ništa oko priče kako su se tijekom pandemije nabavljale, uz cjepiva i maske, najvažnije stvari - testovi, onda bi o tome trebali barem nešto znati čelni ljudi u zdravstvu. No ni oni nisu čuli za Mihalića mlađeg jer valjda je normalno davati veliki posao 24-godišnjaku koji je ranije osuđen za krivotvorenje novca, i to na način da nabavlja Covid testove za zdravstvene institucije - bez da išta provjeravaju. Prvi put je za Filipa Mihalića čuo, kako je sam rekao u petak, i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić. Samo je istaknuo da s Ministarstvom zdravstva Mihalićeva tvrtka nema nikakve ugovore.

- Moramo se sjetiti konteksta vremena, bila je kriza te očito netko lovio u mutnom, ako je tako neka državni organi to riješe. Mi ih podržavamo. Testovi se više ne nabavljaju po hitnom postupku - dodao je Dulibić.

Da ništa nije čula, rekla je i savjetnica ministra Vilija Broša, medicinska sestra Snježana Krpeta. Kad je čula, bila je, dodaje, zgrožena.

- Vidite da su mi se oči razrogačile. Ne mogu uopće vjerovati da netko to može napraviti. Ne znam što bih rekla. Ovo je pravna država, postoji policija, DORH, USKOK – neka sve istraže. Može biti sin ne znam koga, predsjednika države, saborskog zastupnika, takva ponašanja se trebaju u pravnoj državi sankcionirati, komentirala je aferu Krpeta. Ministar Vili Beroš do subote se nije oglasio oko cijele afere.

I dok eto za mladog Mihalića navodno nitko nije čuo, on je zgrnuo novce upravo na poslovima s državom, kako su otkrila 24sata. Nabavljao je testove za bolnice koje su državne, za ministarstva.

Njegova tvrtka Buryen imala je zanemarive ili nepostojeće prihode sve do 2020. godine, kad Hrvatsku i cijeli svijet zahvaća pandemija korona virusa. Tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda. U veljači 2020. osuđen je zbog krivotvorenja novca, a iste godine stupa u unosne poslove s uvozom medicinske opreme, među njima i s uvozom Covid testova koje sad istražuje PNUSKOK zbog sumnje u krivotvorenje.

Prema podacima Državne riznice, Buryenu su 2022. iz proračuna isplaćene gotovo 152.000 eura, i to preko Klinike "Dr. Fran Mihaljević", pod stavkom "Materijal i sirovine". Godinu ranije Filipovoj su firmi iz proračuna kapnule oko 34.000 eura, od čega je većina potekla iz "Frana Mihaljevića", a 2020. Buryenu je isplaćeno 5756 eura (Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). U 2023. isplaćeno im je 16.175 eura (opet KB "Dr. Fran Mihaljević").

Biznis je toliko dobro išao da je Filip nabavio luksuzni Lamborghini Huracan, koji može vrijediti najmanje 350.000 eura. Njime je navodno prebio poslovni dug upravo u poslu s testovima. Na TikToku se još mogu naći snimke mladića u ekstravagantnoj jurilici s registarskim oznakama koje nose njegove inicijale. No osim Lamborghinija, vozi i Mercedes s tek neznatno različitim registracijama.

