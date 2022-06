Filip Zoričić: Ako je s potpisima sve ok, bit će referendum: Možemo! - pobijedili građani

A gradonačelnik Filip Zoričić je poručio - ako je s potpisima sve ok, Pula će imati referendum.

Predstavnici Građanske inicijative za referendum o pulskoj šetnici Lungomare, izvijestili su ranije danas na konferenciji za novinare, kako su prikupili dovoljan broj potpisa građana Pule za raspisivanje lokalnog referenduma.

"Političke elite u pulskom gradskom vijeću koje čine vijećnici IDS-a, Nezavisne liste Filipa Zoričića, SDP-a i HDZ-a te nezavisni vijećnik Milan Rašula koje zastupaju stajalište da im je na izborima dano pravo da donose odluke umjesto građana, (...) doživjeli su važnu lekciju i otrežnjenje", ustvrdili su iz Možemo! Pula.

Kažu da su s tisućama potpisa za referendum o Lungomareu, koje je prikupila Građanska inicijativa, 'izgubili i svako političko opravdanje za donošenje 2. Izmjena UPU Lungomare, gdje žele odbiti 226 zaprimljenih primjedbi građana, te za odbijanje pokretanja 3. Izmjena UPU Lungomare, koje je pokrenuo Možemo! radi preispitivanja sadržaja obuhvaćenih Planom, poput hotela i ugostiteljskih objekata u šumi Lungomare'.

"Pobijedili su građani. Bila je to lekcija za pamćenje jer se odluke donose zajedno s građanima, a ne umjesto njih", priopćili su iz Možemo! Pula.

Dodaju kako "postoje teme građanima previše važne, da bi odlučivanje prepustili političarima, naročito ne onima koji su pokazali snažnu vezu s privatnim interesima".

"Prvim zahtjevom za referendumom u svojoj povijesti Pula se pridružuje gradovima u kojima zajedno stvaramo svoju budućnost", kažu iz Možemo! Pula.

Zoričić: Ako je s potpisima sve ok, imat ćemo referendum

Članovi inicijative građana danas su izvijestili novinare kako su prikupili dovoljan broj potpisa za raspisivanje lokalnog referenduma. Naime, premda još uvijek nemaju službeni podatak o broju potpisa jer, kako su pojasnili, nisu uspjeli prebrojati svaku knjigu, član inicijative Aleksej Orel kazao je da su "prikupili debelo preko 11 tisuća potpisa" i najavio da će uskoro predati potpisne knjige.

Pulski gradonačelnik Filip Zoričić komentirajući broj prikupljenih potpisa izjavio je novinarima da je tih 11 tisuća velik broj potpisa te kako je procedura sada poznata.

"Ako je s potpisima sve ok, imat ćemo referendum. Svoj stav sam iznio, a jako mi je žao zbog ogromne količine negativnosti, etiketiranja i neistina koje se uvode u javni prostor, kao i blokade grada, no zato ću inzistirati da se stvari u pulskoj politici čim prije raščiste i to upravo pred biračima našeg grada", poručio je Zoričić.

Dodao je kako je njegova politička priča nastala upravo na građanskoj inicijativi i zato "želi poštivati njihov napor i djelovanje u skladu s uvjerenjima i onda kad se ne poklapaju s njegovim".

Najčitaniji članci