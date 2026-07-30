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OD JESENI

Filipinci u Rijeci dobivaju mise na materinskom jeziku

Piše HINA,
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Filipinci u Rijeci dobivaju mise na materinskom jeziku
Uoči nedjelje Muke Gospodnje, po prvi je puta u pulskoj Areni organiziran križni put | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
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Pripadnicima filipinske zajednice s riječkog područja će se od listopada omogućiti redovita misna slavlja na njihovom materinskom jeziku u crkvi Gospe Lurdske, objavila je Riječka nadbiskupija

Riječka nadbiskupija od listopada uvodi redovita misna slavlja na tagaloškom jeziku namijenjena pripadnicima filipinske zajednice koja živi na riječkom području, najavljeno je na nadbiskupijskoj stranici. Misna slavlja slavit će se svake druge subote u mjesecu s početkom u 16.30. Prva misa na tagaloškom jeziku bit će slavljena u subotu, 10. listopada.

Inicijativa je pokrenuta kako bi se odgovorilo na njihove duhovne potrebe i omogućilo filipinskim vjernicima sudjelovanje u liturgiji na filipinskom jeziku, službeno standardiziranoj verziji tagaloškog jezika kojim se služi oko 25 milijuna ljudi.

"Uvođenjem redovitih misa na tagaloškom jeziku Riječka nadbiskupija nastoji dodatno odgovoriti na potrebe sve brojnije filipinske zajednice te joj omogućiti da svoj vjerski život njeguje na jeziku i u kulturnom okruženju koji su joj bliski", priopćila je Nadbiskupija.

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Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike ostvaruje se kroz Misiju sv. Ansgara, a mise će u kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na riječkoj Žabici služiti fr. Mark Robin Destura, RCJ.

Rijeka se tako pridružuje Zagrebu i Zadru gdje se već održavaju mise za Filipince na materinskom jeziku.

Misna slavlja na tagaloškom redovito prati mješoviti filipinski zbor.

Rijeka posljednjih godina bilježi značajan porast broja stranih radnika, među kojima je velik broj državljana Filipina. Riječka nadbiskupija nastoji odgovoriti potrebama vjernika različitih jezika i kulturnih pozadina i već provodi aktivnosti usmjerene prema stranim radnicima koji žive na riječkom području.

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Jednom mjesečno organiziraju se susreti za strane radnike, a prema potrebama pojedinih zajednica organiziraju se i slavlja sakramenata.

Prva redovita liturgijska praksa slavljenja svetih misa na materinskom jeziku većine Filipinaca službeno je započela u Zagrebu u listopadu 2025. 

Prije uspostave tog redovitog tjednog rasporeda misa u Zagrebu, u Hrvatskoj su se održala pojedinačna misna slavlja za filipinsku zajednicu: u ožujku 2025. u Krašiću u Župi Presvetog Trojstva i krajem studenog 2024. u  crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu.

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