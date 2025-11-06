Filipini: Najmanje 114 mrtvih u katastrofalnim poplavama

Broj poginulih zbog tajfuna Kalmaegija na Filipinima se popeo na 140. Brzina vjetrova tajfuna je iznosila 130 kilometara na sat s naletima vjetra brzine do 180 kilometara na sat dok se odmicao od zapadne obale Filipina, prema najnovijim podacima agencije.

Kretao se u smjeru sjever-sjeverozapad pri brzini od 25 kilometara na sat, a očekuje se da će napustiti Filipine kasno u srijedu ili u četvrtak u smjeru Vijetnama, dodala je agencija. Smrti su prouzročene utapanjem, klizištima i padom krhotinama, dodao je ured za civilnu zaštitu (OCD). Ukupno je 706.549 osoba u 24 pokrajine pogođeno tajfunom, uključujući 436.911 njih koji su morali napustiti svoje domove, objavila je agencija.

U tijeku je obnova opskrbe strujom, no većina pogođenih područja je i dalje djelomično ili posve bez električne energije, a naročito u teško pogođenim pokrajinama Cebu, južni Leyte i Negros Occidental.

Preko 30 letova je otkazano u srijedu, a gotovo 3000 putnika je zaglavilo u lukama, rekla je obalna straža.

Meteorološka služba je kazala da se druga tropska ciklona približava Filipinima de da se očekuje da će doći do zemlje do petka navečer ili u subotu. Očekuje se da će tropska depresija ojačati te bi mogla postati supertajfun tijekom vikenda.

Filipine u prosjeku pogađa oko 20 tropskih ciklona svake godine. Jedna od najsnažnijih oluja koja je ikada pogodila zemlju je bio supertajfun Haiyan u studenom 2013., koji je usmrtio više od 6300 osoba.