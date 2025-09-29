Filipinka (41) poginula u sudaru na riječkoj zaobilaznici: Vozila u krivom smjeru, jedan ozlijeđeni

Državljanka Filipina (41) poginula je u strašnoj prometnoj nesreći na autocesti A7. Prema dosad utvrđenom, stradala vozačica upravljala je osobnim vozilom riječkih registracijskih oznaka, kojem je početkom srpnja ove godine isteklo važenje prometne dozvole.

Kretala se iz smjera čvora Jurdani prema čvoru Diračje u zabranjenom smjeru te udarila u osobno vozilo koje se kretalo dozvoljenim smjerom, odnosno od čvora Diračje prema čvoru Jurdani.

Nakon sudara oba su vozila odbačena te udarila u metalne zaštitne ograde uz rub kolnika.

Vozačica je preminula na mjestu prometne nesreće, dok je 47-godišnjak koji je upravljao drugim osobnim vozilom, također riječkih registracijskih oznaka, prevezen u KBC Rijeka radi pružanja liječničke pomoći.

Promet ovom dionicom bio je u prekidu između 5.20 i 9.45 sati nakon čega je ponovo uspostavljen.