Teška prometna nesreća na A7: Sudar 2 vozila, čovjek poginuo

Jedan čovjek poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila. Stanje druge osobe još uvijek nije poznat. Na terenu su hitne službe.

Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe. Obilazak je preko čvora Rijeka zapad - nerazvrstana cesta - ŽC5018 - ŽC5047 - DC8 - čvor Učka.