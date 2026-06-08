Najmanje 15 ljudi poginulo je u potresu na Filipinima: Spasioci pod ruševinama traže nestale

Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada. Epicentar potresa bio je jugozapadno od Maasima u pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanau, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs). Potres se snažno osjetio i u gradu General Santosu, domu oko 70.000 stanovnika. Poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 120 je ozlijeđeno na jugu Filipina, prema podacima civilne zaštite. Izdana su upozorenja na cunami u dijelovima zemlje, ali su ukinuta nakon nekoliko sati. Tri osobe poginule su u pokrajini Sarangani, a dvije u pokrajini Južni Cotabato, rekao je Rodrigo Sosmeña, šef regionalnog Ureda za civilnu obranu.

Nacionalna agencija za katastrofe priopćila je da su još tri osobe poginule u pokrajini Davao Occidental.

"Još se procjenjuje šteta i broj žrtava", rekao je Sosmeña novinarima. "U tijeku su spasilačke operacije. Postoje izvješća o ljudima zarobljenima u jednoj zgradi, u školi, ali još ne znamo točan broj", dodao je.

Potres se osjetio i u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove. Filipinski Phivolcs objavio je da je u šest obalnih područja zabilježio valove do 1,4 metra i nastavlja pratiti situaciju unatoč ukidanju upozorenja na opasnost od cunamija.

U istočnim dijelovima Indonezije, Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) zabilježila je male valove cunamija na nekoliko mjernih postaja. Razina mora u tom području porasla je neznatno pa je također ukinuto upozorenje na cunami.

Prema videozapisima koji kruže društvenim mrežama nekoliko zgrada se urušilo ili se djelomično urušilo u filipinskoj regiji Mindanao.

Otkazana je nastava u školama i obustavljen rad vladinih i privatnih ureda. Potres se dogodio prvog dana školske godine, tijekom ceremonija podizanja zastava u školama i vladinim uredima pa su mnogi učenici, učitelji i osoblje već bili izvan zgrada.