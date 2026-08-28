Obavijesti

News

Komentari 0
očuvanje političke stabilnosti

Filipović iz SAD-a: 'Amerikanci razumiju zahtjeve Hrvata u BiH za izbornom reformom...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Filipović iz SAD-a: 'Amerikanci razumiju zahtjeve Hrvata u BiH za izbornom reformom...'
Orašje: Andrej Plenković na svečanosti dodjele ugovora iz Programa potpore Hrvatima u BiH za 2026 | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Američka administracija pokazala je razumijevanje za zahtjeve Hrvata u BiH, a Filipović je naglasila važnost pravedne izborne reforme za očuvanje političke stabilnosti i ravnopravnosti konstitutivnih naroda.

Američki dužnosnici izrazili su razumijevanje za zahtjeve Hrvata u BiH za izbornom reformom koja bi pridonijela političkoj stabilnosti Bosne i Hercegovine, izjavila je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović nakon susreta s predstavnicima administracije SAD-a u Washingtonu. Filipović je s izaslanstvom boravila u višednevnom posjetu SAD-u tijekom kojeg su razgovarali s nizom dužnosnika iz Bijele kuće, State departmenta i drugih resora u američkoj vladi. U izjavi iz Washingtona za Radio televiziju HercegBosne iz Mostara, Filipović, koja je i kandidatkinja za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH na izborima ujesen, istaknula je da su se ključne poruke odnosila na očuvanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda i dejtonskog poretka, euroatlantske integracije i gospodarski razvoj zemlje.

"Na svim sastancima ukazivala sam na nužnost pravedne izborne reforme koja je ključna za stabilnost Bosne i Hercegovine. I kod svih sugovornika te poruke naišle su na razumijevanje", rekla je Filipović. 

Hrvatski politički predstavnici u BiH godinama upozoravaju da postojeći izborni sustav omogućuje preglasavanje Hrvata te inzistiraju na reformi kojom bi se osiguralo da svaki od tri konstitutivna naroda može birati svoje legitimne političke predstavnike. 

DRŽAVNI SPROVOD Ministar vanjskih poslova BiH: 'Nitko Srbiji ne nameće zločinca Mladića. Srbija ga sama bira'
Ministar vanjskih poslova BiH: 'Nitko Srbiji ne nameće zločinca Mladića. Srbija ga sama bira'

Željko Komšić u četiri je navrata biran za hrvatskog člana Predsjedništva uglavnom glasovima bošnjačkih birača, što hrvatska strana smatra ključnim primjerom političke neravnopravnosti Hrvata u BiH.

Nastavak takve prakse očekuje se i na izborima najesen, nakon što je kandidaturu istaknuo Slaven Kovačević, koji je inače savjetnik Željka Komšića.

Hrvatski predstavnici upozoravaju i na to da se u Dom naroda Federacije BiH također biraju hrvatski izaslanici iz županija uz potporu bošnjačkih birača i stranaka. 

SDP kazneno prijavio Dodika Nakon veličanja Ratka Mladića reagirao OESS: 'Tužiteljstva i policija moraju istražiti slučaj...'
Nakon veličanja Ratka Mladića reagirao OESS: 'Tužiteljstva i policija moraju istražiti slučaj...'

Darijana Filipović je posjet Washingtonu ocijenila važnom budući da se tamo posljednjih dana čuo glas političkih predstavnika hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine. Američkim sugovornicima je prenijela poruku kako Hrvati iz BiH Sjedinjene Američke Države smatraju partnerom. 

"Ono što je ključna poruka je da hrvatska politika u Bosni i Hercegovini ostaje snažan zagovornik svakog oblika suradnje i partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama i mi ćemo nastaviti razvijati i graditi naše odnose i komunikaciju jer su uz Europsku uniju, Sjedinjene Američke Države naš strateški partner", zaključila je Filipović. 

Po njezinim riječima, razgovaralo se i o energetskoj sigurnosti te novim američkim ulaganjima u BiH, pri čemu je posebno izdvojila projekt Južne plinske interkonekcije kojom bi se BiH trebala spojiti na hrvatski plinski sustav. Taj bi projekt u BiH trebala realizirati američka kompanija AAFS Infrastructure & Energy LLC.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
Uzeli su Krim u dva tjedna, sada ih očekuju na Baltiku. Hoće li se vratiti Putinovi 'mali zeleni'?
ISTOČNO KRILO NATO-A

Uzeli su Krim u dva tjedna, sada ih očekuju na Baltiku. Hoće li se vratiti Putinovi 'mali zeleni'?

Posljednjih mjeseci na Telegramu su se pojavili računi koji pozivaju na stvaranje „Narvske Narodne Republike“ – neovisne tvorevine namijenjene ruskoj manjini u Estoniji
FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'
OSTAO ĐUBRE DO KRAJA

FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'

Balkanski krvnik Ratko Mladić (84), koji je umro u Haagu, od uhićenja 2011. nalazio se u pritvoru u Scheveningenu. Za razliku od drugih osuđenih ratnih zločinaca poput Milana Martića ili Biljane Plavšić, koji su kazne služili u pravim zatvorima u drugim europskim zemljama, Mladić je ostao u privilegiranom položaju i ni s presudom za ratne zločine nije napustio relativno udoban haaški pritvor. Zbog zdravstvenog stanja tražio je puštanje u Srbiju, ali to mu nije pošlo za rukom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026