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DRŽAVNI SPROVOD

Ministar vanjskih poslova BiH: 'Nitko Srbiji ne nameće zločinca Mladića. Srbija ga sama bira'

Piše HINA,
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Ministar vanjskih poslova BiH: 'Nitko Srbiji ne nameće zločinca Mladića. Srbija ga sama bira'
Foto: JERRY LAMPEN
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Konaković je reagirao nakon što je ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije rekao da će ratni zločinac i krvnik Ratko Mladić biti pokopan "uz sve vojne i državne počasti" Srbije

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izjavio je u petak kako je najavom organiziranja državnog sprovoda za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića Srbija izravno preuzela odgovornost i za zločine koje je on počinio. 

Konaković je reagirao nakon što je ministar pravde Srbije Nenad Vujić ranije tijekom dana potvrdio da će Mladić koji je u četvrtak umro u zatvoru u Haagu gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora izrečenu zbog odgovonrosti za najteže ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH biti pokopan "uz sve vojne i državne počasti" Srbije nakon što obitelj odluči gdje će to točno biti.

"Sigurno je da će general Mladić imati sve vojne i državne počasti koje mu pripadaju kada govorimo o državi", kazao je srbijanski ministar pravde za televiziju K1.

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Konaković je nakon toga poručio kako nitko Srbiji ne nameće zločinca Ratka Mladića već ga ona sama bira.

"Nitko Srbiji ne nameće njegove zločine, ali kada država stane iza čovjeka osuđenog za genocid i od njega pravi državnog heroja onda sama na svoja leđa stavlja političku i moralnu odgovornost za naslijeđe koje slavi", kazao je na to Konaković.

Kada u Srbiji govore o Mladiću kao "našem generalu", istaknuo je Konaković onda ne mogu govoriti da nisu odgovorni za zločine koje je on počinio jer ga prihvaćaju kao dio svog nasljeđa.

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"Ako je vaš general, onda objasnite svijetu zašto državnim počastima grlite čovjeka osuđenog za genocid, ubijanje, protjerivanje, ubijanje civila, trudnica, malih beba.. ne nameće vam nitko kolektivnu krivnju, sami birate da se identificirate s osuđenim počiniteljem genocida", poruka je ministar vanjskih poslova BiH vlastima Srbije.

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