Nakon veličanja Ratka Mladića reagirao OESS: 'Tužiteljstva i policija moraju istražiti slučaj...'

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini pozvala je u petak policijske agencije i tužiteljstva u toj zemlji da pozorno istraže sve slučajeve osporavanja pravomoćnih presuda za ratne zločine dok su istodobno dužnosnici SDP-a podnijeli kaznene prijave protiv političara koji su veličali osuđenog Ratka Mladića. Nakon što je Mladić kojega je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osudio na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u četvrtak umro u pritvoru tribunala u Haagu političari i brojne javne osobe iz Republike Srpske o njemu su govorili kao o heroju osporavajući istodobno utemeljenost presude koja mu je izrečena.

Sve to slijedile su brojne slične objave na društvenim mrežama ali i molitve u crkvama te javna okupljanja u gradovima u RS na kojima se otvoreno veličalo Mladića.

U petak je reagirao OESS u čijem je mandatu i promicanje vladavine prava te nadzor nad radom pravosudnih tijela.

Kako je u BiH od 2021. godine na snazi zabrana veličanja ratnih zločinaca i osporavanja pravomoćnih presuda koje su takvim osobama izrečene pred domaćnim i međunarodnim sudovima a za to propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, OESS sada traži da policija i tužiteljstva počnu provoditi istrage.

Istaknuli su da je veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca kazneno djelo kojim se duboko vrijeđa žrtve i preživjele, potkopava pomirenje i nosi rizik od daljih podjela u društvu.

"Politički i javni dužnosnici imaju posebnu odgovornost poštovati činjenice utvrđene u više od 800 pravomoćnih presuda međunarodnih i domaćih sudova koje se odnose na ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid počinjen tijekom rata od 1992. do 1995. godine kao i na individualnu kaznenu odgovornost osuđenih osoba te doprinositi međusobnom poštovanju, dostojanstvu i društvenoj koheziji", stoji u izjavi OESS-a.

Zastupnici u državnom i parlamentu Federacije BiH iz SDP-a Saša Magazinović i Damir Mašić u petak su u ime svoje stranke Tužiteljstvu BiH kazneno prijavili čelnika vladajuće stranke u RS Milorada Dodika, predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića, državnog ministra Stašu Košarca i gradonačelnika Banje Luke Draška Stanovukovića koji su glorificirali Mladića nakon što je objavjena vijest o njegovoj smrti.

Nakon što su predali prijave Magazinović je novinarima pred sjedištem Tužiteljstva BiH u Sarajevu kazao kako su reagirali jer je zastrašujuće sve ono što se u BiH moglo čuti i vidjeti od četvrtka.

"Anticivilizacijska glorifikacija zla je ono o čemu svjedočimo posljednja dva dana. A jasno je svima da Kazneni zakon BiH sadrži alate dovoljne da se takve pojave u BiH procesuiraju", istaknuo je.

Pravni tim SDP-a, kako je najavio, nastavit će dokumentirati sve slučajeve veličanja ratnih zločinaca a očekuju da će međunarodna zajednica također pozorno pratiti kako reagiraju policija i pravosuđe.