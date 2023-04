Filipović o opomeni EK zbog ograničavanja izvoza plina: 'Nije bilo drugog rješenja'

Vodimo dijalog s Europskom komisijom, oni su postavili neka pitanja na koja ćemo mi odgovoriti, poručio je ministar gospodarstva Davor Filipović upitan za opomenu Europske komisije koju je uputila Hrvatskoj zbog Uredbe o plinu iz hrvatskih bušotina, odnosno zbog ograničavanja izvoza plina mjerama koje nisu u skladu s pojedinim člancima Ugovora o funkcioniranju EU i direktive o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina.

Suštinu te mjere, dodao je, svi znaju.

- Prošle godine je više od 120.000 hrvatskih građana ostalo bez plina, znači nije bilo nikakvog rješenja za njih i zato smo hrvatski plin odlučili ostaviti u Hrvatskoj i usmjeriti upravo našim građanima. Na takav način nije onemogućen izvoz plina preko LNG-ija, sve naše susjedne zemlje su dobile maksimalnu podršku od Hrvatske. Nastavit ćemo dijalog s EK i to je to - rekao je dodavši kako ne očekuje da bi to moglo završiti pred Sudom EU.

- Napravili smo sve što je bilo u tom trenutku razumno i u skladu sa svim zakonskim propisima. Moramo biti na oprezu, još uvijek traje ruska agresija na Ukrajinu i dokle god ova energetska kriza traje, moramo voditi računa i kontinuirano pratiti situaciju - naglasio je.

Hrvatska inače ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke.

Vezano za pokretanje proizvodnje u rafineriji Rijeka ministar je rekao kako ide sukladno najavljenoj dinamici.

- Vjerujem da će ona ponovno započeti s radom, kako je INA i najavila, krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca. Očekujem da bude sve kako je i najavljeno - kazao je.

Osvrnuo se i na važnost ulaska Hrvatske u OECD, o čemu je danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici organizirana i konferencija na kojoj je sudjelovao i glavni tajnik OECD-a.

- To je posljednji vanjskopolitički cilj koji još trebamo ostvariti. Ulazak u Schengen i u europodručje donio je trenutne učinke na hrvatsko gospodarstvo, što se može vidjeti iz velike investicije koju je najavila međunarodna korporacija, i to američka, gdje će se u Osijeku investirati u proizvodne pogone i zaposliti preko 1500 ljudi. Vjerujem da je ulazak u Schengen i europodručje upravo doprinijelo toj odluci prilikom odabira zemlje gdje će oni investirati. OECD će nam dati dodatnu snagu da bi bili još jači na toj svjetskoj investicijskoj mapi - poručio je najavivši kako u ovoj godini Vlada smanjuje parafiskalne namete za 132 milijuna eura.

