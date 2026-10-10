Filmska pljačka u Istri: Radnici bacio jastučnicu i naredio joj da je napuni novcem. Uhitili su ga!

Filmska pljačka dogodila se u četvrtak ujutro u poslovnici banke u Višnjanu, gdje je maskirani muškarac, prijeteći pištoljem, od zaposlenice zatražio novac. Policija sumnjiči 60-godišnjaka da je 8. listopada oko 8.15 sati upao u banku i opljačkao 51-godišnju djelatnicu. Prema policijskim informacijama, osumnjičeni je ženi dobacio jastučnicu i naredio joj da u nju stavi novac. U strahu za vlastiti život, zaposlenica je učinila što je tražio.

Nakon pljačke muškarac je pobjegao u nepoznatom smjeru, no policija je odmah pokrenula potragu.

Porečki policajci operativnim su radom ubrzo ušli u trag osumnjičenom. Pronašli su ga i uhitili iste večeri na području Labina.

Nad 60-godišnjakom su potom proveli kriminalističko istraživanje, nakon kojeg su utvrdili sumnju da je počinio kazneno djelo razbojništva.

Osumnjičeni je u petak, 9. listopada, u večernjim satima priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Policija nastavlja postupanje u skladu sa zakonom.