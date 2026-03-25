HRABRA ŽENA

NEVJEROJATNE SCENE U BIH Prodavačica srušila lopova koji je ušao s automatskom puškom

Piše Ivan Štengl,
Foto: klix.ba

Prodavačica je odmah shvatila da se nešto čudno događa, krenula je prema pljačkašu te je onda došlo do naguravanja i borbe za pušku

Nevjerojatna snimka nadzorne kamere snimila je u utorak oko 20 sati u mostarskom naselju Zalik pokušaj pljačke. Hrabra prodavačica je spriječila naoružanog pljačkaša koji je u ruci imao automatsku pušku, piše Klix.ba.

Muškarac obučen u crnu jaknu ušao je u trgovinu i nakon kraćeg vremena izvadio je automatsku pušku.

Prodavačica je odmah shvatila da se nešto čudno događa, krenula je prema pljačkašu te je onda došlo do naguravanja i borbe za pušku. Pljačkaš je nekoliko puta udario ženu u glavu, ali ona nije popustila.

Oboje su pali na tlo, a zatim je došlo i do rafalne paljbe, ali srećom nitko nije ranjen.

Na mjesto događaja su izašli pripadnici Policijske uprave Mostar koji su izvršili uviđaj te provode radnje kako bi utvrdili identitet počinitelja napada.

