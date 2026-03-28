'KRIMINALCI IMAJU UKUSA'

Nestalo 12 tona KitKata: Lopovi oteli kamion pun čokoladica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dado Ruvic

Kamion s više od 400 tisuća slatkiša krenuo iz Italije, ali nikad nije stigao u Poljsku

Dvanaest tona čokoladica ​KitKat nestalo je prošlog tjedna u Europi kada su lopovi oteli kamion koji ih je prevozio, objavila je u subotu švicarska kompanija Nestle. Tvrtka koja proizvod KitKat navodi da je kamion sa 413.793 čokoladica krenuo iz središnje Italije kako bi distribuirao čokoladice po Europi, ali nikada nije stigao na krajnje odredište u Poljskoj. Kamion nije pronađen i kompanija nije rekla gdje je nestao.

No, čokoladice se mogu otkriti putem barkoda, pa je tvrtka one koji ga budu skenirali pozvala da se jave.

"Kriminalci očito imaju odličan ukus, ali ostaje činjenica da je krađa veliki problem za svaku tvrtku", naveo je Nestle.

