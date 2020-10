Filozofski bira novog dekana, jedan je kandidat prepisao program od državne tajnice?

<p><strong>Filozofskim fakultetom u Zagrebu</strong> kruži dokument koji ukazuje na ozbiljno akademsko nepoštenje jednog od kandidata za novoga dekana, piše <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/ovaj-covjek-zeli-biti-dekan-filozofskog-problem-je-sto-mu-program-nevjerojatno-slici-onom-bivse-kandidatkinje/">Telegram</a>. Na Filozofskom je pokrenuta procedura za izbor novoga dekana ili dekanice, a javilo se troje kandidata; profesor <strong>Neven Jovanović</strong> s Odsjeka za klasičnu filologiju, profesorica <strong>Renata Geld</strong> s Odsjeka za anglistiku i profesor <strong>Tomislav Galović</strong> s Odsjeka za povijest, trenutni v.d. prodekana za organizaciju i razvoj. </p><p>Upravo oko trećeg kandidata, profesora <strong>Galovića</strong>, digla se prašina. Svaki kandidat dužan je predložiti dekanski program rada, a program profesora Galovića, navodno je prepisan. U dokumentu koji je u posjedu Telegrama, nalazi se opsežna usporedna analiza iz koje proizlazi da su dijelovi programa profesora Galovića prepisani iz dekanskog programa današnje državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, <strong>Ivane Franić</strong>, kojim se ona 2017. natjecala za dekanicu Filozofskog. </p><h2>Identično ili slično</h2><p>Fakultetsko vijeće tada nije prihvatilo njen program, no njegovi se dijelovi danas svejedno nalaze u javno objavljenom dekanskom programu profesora <strong>Galovića</strong>. On u programu piše o tome kako će izgledati poticanje objavljivanja znanstvenih knjiga i radova u njegovom možebitnom dekanskom mandatu.</p><p> - Pri tome je potrebno poticati objavljivanje znanstvenih knjiga i radova na hrvatskom jeziku, osobito u humanističkim znanostima. Također će se poticati istraživanja i objava rezultata istraživanja na hrvatskom jeziku radi očuvanja nacionalnog jezika kao jezika istraživanja te radi stvaranja i očuvanja nazivlja u pojedinim disciplinama. To neće spriječiti poticanje istraživanja i na jezicima drugih filologija zastupljenih na Fakultetu - stoji u njegovom programu. Gotovo identično je 2017. napisala i profesorica Franić:</p><p>- Poticati objavljivanje znanstvenih knjiga i radova na hrvatskom jeziku, osobito u humanističkim znanostima. Poticat će se istraživanja i objava rezultata istraživanja na hrvatskom jeziku radi očuvanja nacionalnoga jezika kao jezika istraživanja te radi stvaranja i očuvanja nazivlja u pojedinim disciplinama. To neće spriječiti poticanje istraživanja i na jezicima drugih filologija zastupljenih na Fakultetu. </p><p>Isti slučaj je i u dijelu programa koji se odnosi na ustroj studijskih programa, pa tako <strong>Galović</strong> piše da će se krenuti u izmjene tamo gdje to bude potrebno:</p><p> - Sljedeći načelo da studiji moraju brižno odrediti svoje stručne jezgre u svrhu zaštite i razvoja struke te da se na studijima moraju stjecati znanstvene i stručne kvalifikacije, a da se na dijelu njih moraju moći steći i nastavničke ili druge kompetencije.</p><p>Profesorica <strong>Franić</strong> je to pitanje riješila ovako:</p><p>- Jedno od načela jest da studiji moraju brižno odrediti svoje stručne jezgre te da se na studijima moraju stjecati znanstvene i stručne kvalifikacije, a da se na dijelu njih moraju moći steći i nastavničke ili druge kompetencije.</p><p>U ovome dijelu doduše, profesor <strong>Galović</strong> je dodao šest riječi kojih nema u programu profesorice Franić, no govore istu stvar na neobično sličan način. Isto je i kad piše o nagradama za koje se prijavljuju studenti Filozofskog.</p><p> - Svoj znanstvenoistraživački interes više desetaka zainteresiranih studenata godišnje uspješno potvrđuje prijavama za nagradu Franjo Marković te za Rektorovu nagradu, najprestižniju godišnju nagradu na razini Sveučilišta - stoji u Galovićevu dekanskom programu, dok je <strong>Franić</strong> prije tri godine napisala:</p><p> - Najbolji studenti i njihovi radovi predlažu se za godišnju nagradu, a nekoliko desetaka studenata godišnje kandidira i za najprestižniju godišnju nagradu na razini Sveučilišta, Rektorovu nagradu.</p><p>Sličnosti i identični dijelovi programa se ponavljaju, i to čak sedam puta, sudeći po analizi koja kruži Filozofskim fakultetom. </p><p>Još uvijek nije poznato je li se kandidat za dekana, profesor Galović, konzultirao sa državnom tajnicom oko programa, ili je ono što kruži Filozofskim fakultetom zaista istina.</p>