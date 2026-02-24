Obavijesti

Glavni donator kasni

Financijski kolaps prijeti UN-u, prozvali SAD: Platite dug u cijelosti, 160 mlrd. nije dovoljno

Financijski kolaps prijeti UN-u, prozvali SAD: Platite dug u cijelosti, 160 mlrd. nije dovoljno
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da se tijelo suočava sa "vrlo skorim financijskim kolapsom" zbog neplaćenih članarina

Predsjednica Opće skupštine Ujedinjenih naroda u utorak je pozvala Sjedinjene Američke Države, glavnog donatora tom svjetskom tijelu, da u cijelosti plati svoju članarinu nakon što je Washington izvršio samo djelomičnu uplatu, ili manje od 5% ukupnog iznosa duga.

Sjedinjene Američke Države platile su oko 160 milijuna dolara od ukupno više od 4 milijarde dolara koje duguju UN-u, rekao je glasnogovornik Ujedinjenih naroda prošli tjedan, nakon što je Reuters izvijestio da je početna uplata bila u tijeku.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da se tijelo suočava sa "vrlo skorim financijskim kolapsom" zbog neplaćenih članarina.

„Svaka država članica mora platiti svoj doprinos u cijelosti i na vrijeme, a 160 milijuna dolara očito nije čitav iznos“, rekla je Annalena Baerbock, predsjednica Opće skupštine UN-a, kada su je na konferenciji za novinare u Ženevi pitali o američkoj uplati.

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan bio domaćin prvog sastanka vlastite inicijative, Odbora za mir, za koju stručnjaci kažu da bi mogla potkopati Ujedinjene narode.

Na pitanje postoji li opasnost da Ujedinjeni narodi postanu marginalizirani, Baerbock je rekla da UN podržava Odbor samo u kontekstu Gaze.

„A za sve ostalo po pitanju mira i sigurnosti imamo međunarodnu instituciju i legitimno tijelo. Ono se zove Ujedinjeni narodi“, rekla je.

